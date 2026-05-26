Lotte Kopecky en Axel Merckx in alle stilte getrouwd
Lotte Kopecky en Axel Merckx zijn in het huwelijksbootje gestapt. Dat gebeurde dinsdagochtend in het stadhuis van Brugge in beperkte kring.
Lotte Kopecky (30) en Axel Merckx (53) zijn dinsdagochtend getrouwd in het stadhuis van Brugge. Merckx en Kopecky vormen sinds vorig jaar een koppel, pas begin dit jaar werd er bevestigd dat ze een relatie hebben. Het was een trouw in beperkte kring, Eddy Merckx was er door gezondheidsredenen niet bij.
“Ik kom niet meer alleen thuis. Ik ben heel gelukkig”, zei Kopecky bij HLN al over haar relatie met Merckx. “Er is nu iemand op wie ik kan terugvallen en waarmee ik ook de moeilijke momenten kan delen.”
Merckx was onder op het EK baanwielrennen en in Luik-Bastenaken-Luik aanwezig bij de wedstrijden van Kopecky. Dit voorjaar won Kopecky Nokere Koerse en Milaan-Sanremo, waar ze voor het eerst als getrouwde vrouw aan de start zal staan, is nog niet duidelijk.
Een 73ste plaats op bijna achttien minuten van winnares Demi Vollering. Lotte Kopecky kende veel pech in Luik-Bastenaken-Luik, zo reed ze lek op de Stockeu. Ze nam ook even een neutrale fiets van Shimano.
Kopecky moest twee minuten later opnieuw wisselen naar haar reservefiets, waardoor ze nog meer tijd verloor. Ze kwam dus nooit meer vooraan in de koers en kwam met de allerlaatste groep over de streep.
Kopecky en Merckx trainen samen, maar nooit voluit
Aan de streep stond haar partner Axel Merckx haar op te wachten, bij Sportweekend ging hij wat dieper in op zijn relatie met Kopecky. Zo gaan ze soms wel eens samen trainen, maar haar echt op de proef stellen doet Merckx niet.
"Ik vind het wel eens plezant om in haar wiel te zitten als ze hard rijdt. Dat is wel aangenaam. Maar voluit ga ik niet meer, ik heb genoeg afgezien op de fiets." Merckx kent Kopecky intussen ook al goed en weet dus ook hoe hij haar moet typeren.
Merckx wil er zijn voor Kopecky als partner
"Ze weet wat ze wil en heeft heel veel wilskracht. Ik ga niet zeggen dat ze heel zelfzeker is, maar ze heeft wel een zekere ervaring opgedaan met de jaren. Zeker in haar training", stelt Merckx nog.
"Het belangrijkste is dat ik er ben voor Lotte als het moeilijk gaat. Als het goed gaat dan heeft ze niemand nodig, want dan is iedereen haar beste vriend. Ik ben er voor morele steun als het nodig is, het is gewoon een mooie partner die ik heb."
