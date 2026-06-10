Grootste ster op Mount Hollywood volgt Remco op: kans voor hem zelf, maar ook voor Van Aert en Van der Poel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Grootste ster op Mount Hollywood volgt Remco op: kans voor hem zelf, maar ook voor Van Aert en Van der Poel
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Remco Evenepoel is niet kansloos om zijn grootste triomf nog eens over te doen. Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen ook concurrenten worden. Dat is de conclusie na de bekendmaking van de aankomstlocatie voor de olympische wegrit in 2028.

Evenepoel heeft al heel veel op zijn palmares staan, maar zal wellicht het meest worden herinnerd om het winnen van de olympische wegrit in Parijs. In 2028 vinden de Olympische Spelen opnieuw plaats in een wereldstad, namelijk Los Angeles. Het lag officieel nog niet vast waar de wegritten precies zouden eindigen. Dat is nu wel het geval.

LA28 heeft op Olympics.com bevestigd dat de wegritten beginnen aan de Venice Beach Boardwalk en eindigen bij het Griffith Observatory. Het Griffith Observatory is een sterrenwacht en planetarium op Mount Hollywood, een van de pieken in Griffith Park. De naam zegt het dus zelf al: aan de aankomst in LA zal omhoog worden gereden.

Een finish op zo'n heuvel schept mogelijkheden voor renners als Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Meer informatie zal later nog bekendgemaakt worden, maar het ligt nu al vast dat het parcours de renners vanaf de westkust van de Verenigde Staten naar de heuvels van Los Angeles zal voeren.

Olympische Spelen in 2028 kort na de Tour

Kortom: het wordt zeker een koers die lastig genoeg is om het verschil te maken. De wegrit van de Olympische Spelen staat in 2028 bij de mannen op 23 juli gepland. Een week eerder, op 16 juli, staat de laatste etappe van de Tour de France op de kalender. Het wordt dus zaak voor de renners om de reis naar LA snel te verwerken.

Lees ook... Koers LIVE: Van Aert reageert nadat hij pelotonsprint wint: "Of ik nu terug ben?"
Dat is zeker het geval voor de renners die meedoen aan de tijdrit, want de olympische tijdrit wordt al gereden op 19 juli. Er wordt dan gestart bij de Los Angeles Zoo in Griffith Park en de aankomst ligt opnieuw bij het Griffith Observatory.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Olympische Spelen
World Tour
Tour de France
Remco Evenepoel
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Koers LIVE: Van Aert reageert nadat hij pelotonsprint wint: "Of ik nu terug ben?"

Koers LIVE: Van Aert reageert nadat hij pelotonsprint wint: "Of ik nu terug ben?"

17:34
Geen Tour voor Van Aert? Belgische analist vindt dat Visma | Lease a Bike vervanger moet klaarhouden

Geen Tour voor Van Aert? Belgische analist vindt dat Visma | Lease a Bike vervanger moet klaarhouden

12:20
Kijker verrast met signaal en De Cauwer trekt conclusie over Pogacar: "Toen kwam Van Aert en was het voorbij"

Kijker verrast met signaal en De Cauwer trekt conclusie over Pogacar: "Toen kwam Van Aert en was het voorbij"

16:10
Dag en nacht verschil met ploeg van Van Aert: UAE-team van Pogacar krijgt enorme veeg uit de pan

Dag en nacht verschil met ploeg van Van Aert: UAE-team van Pogacar krijgt enorme veeg uit de pan

13:20
Met de steun van Oumi (na haar uitje), papa Patrick en mama Agna: Evenepoel stuurt concurrentie een signaal

Met de steun van Oumi (na haar uitje), papa Patrick en mama Agna: Evenepoel stuurt concurrentie een signaal

07:50
Opvallende woorden over Evenepoel: "Een beetje bedrijfsgeheim"

Opvallende woorden over Evenepoel: "Een beetje bedrijfsgeheim"

07:00
Is de slechte vorm van Van Aert totale 'miserie'? Zijn trainer komt desondanks met belofte

Is de slechte vorm van Van Aert totale 'miserie'? Zijn trainer komt desondanks met belofte

07:20
Van Gils slaat alarm: "Als Evenepoel en Lipowitz erbij zijn, mogen zulke dingen niet gebeuren"

Van Gils slaat alarm: "Als Evenepoel en Lipowitz erbij zijn, mogen zulke dingen niet gebeuren"

09:20
Eerste alarmerend signaal verklapt, maar plots ook heel ander geluid over valpartij van Van Aert

Eerste alarmerend signaal verklapt, maar plots ook heel ander geluid over valpartij van Van Aert

10:20
Ruben Van Gucht neemt er nu nog iets volledig nieuw bij: is hij verslaafd? Naast de fiets

Ruben Van Gucht neemt er nu nog iets volledig nieuw bij: is hij verslaafd?

11:20
De Cauwer geeft zijn ongezouten mening over het moeten lossen van Van Aert

De Cauwer geeft zijn ongezouten mening over het moeten lossen van Van Aert

08:20
🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

18:00
Een fiets van 15.000 euro is nog maar het begin: wat kost een renner in de Tour echt?

Een fiets van 15.000 euro is nog maar het begin: wat kost een renner in de Tour echt?

21:00
Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

20:00
Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

09/06
“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

19:00
“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

09/06
Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

09/06
“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

09/06
Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

09/06
Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

09/06
16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

09/06
Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

09/06
“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

09/06
📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

09/06
'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

09/06
Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

08/06
Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

08/06
'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

08/06
Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

08/06
📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren Naast de fiets

📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren

08/06
Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

08/06
Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

08/06
Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

08/06
De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

08/06
Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

08/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jose De Cauwer Demi Vollering Mathieu Heijboer Maxim Van Gils Eddy Merckx Lotte Kopecky Dorian Godon Axel Merckx Maarten Wynants Sven Nys Matteo Jorgenson Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Fabio Jakobsen Anna van der Breggen Stanislaw Aniolkowski Victor Campenaerts

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved