Grootste ster op Mount Hollywood volgt Remco op: kans voor hem zelf, maar ook voor Van Aert en Van der Poel

Remco Evenepoel is niet kansloos om zijn grootste triomf nog eens over te doen. Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen ook concurrenten worden. Dat is de conclusie na de bekendmaking van de aankomstlocatie voor de olympische wegrit in 2028.

Evenepoel heeft al heel veel op zijn palmares staan, maar zal wellicht het meest worden herinnerd om het winnen van de olympische wegrit in Parijs. In 2028 vinden de Olympische Spelen opnieuw plaats in een wereldstad, namelijk Los Angeles. Het lag officieel nog niet vast waar de wegritten precies zouden eindigen. Dat is nu wel het geval.

LA28 heeft op Olympics.com bevestigd dat de wegritten beginnen aan de Venice Beach Boardwalk en eindigen bij het Griffith Observatory. Het Griffith Observatory is een sterrenwacht en planetarium op Mount Hollywood, een van de pieken in Griffith Park. De naam zegt het dus zelf al: aan de aankomst in LA zal omhoog worden gereden.

Een finish op zo'n heuvel schept mogelijkheden voor renners als Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Meer informatie zal later nog bekendgemaakt worden, maar het ligt nu al vast dat het parcours de renners vanaf de westkust van de Verenigde Staten naar de heuvels van Los Angeles zal voeren.

Olympische Spelen in 2028 kort na de Tour

Kortom: het wordt zeker een koers die lastig genoeg is om het verschil te maken. De wegrit van de Olympische Spelen staat in 2028 bij de mannen op 23 juli gepland. Een week eerder, op 16 juli, staat de laatste etappe van de Tour de France op de kalender. Het wordt dus zaak voor de renners om de reis naar LA snel te verwerken.

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Dat is zeker het geval voor de renners die meedoen aan de tijdrit, want de olympische tijdrit wordt al gereden op 19 juli. Er wordt dan gestart bij de Los Angeles Zoo in Griffith Park en de aankomst ligt opnieuw bij het Griffith Observatory.