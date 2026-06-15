‘De leegloop houdt niet op: Lotto-Intermarché verliest opnieuw een grote naam’

Lotto-Intermarché dreigt opnieuw een belangrijke pion te verliezen. Na de nakende vertrekken van Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt lijkt ook Georg Zimmermann op weg naar een nieuwe uitdaging. De Duitse kampioen zou volop in de belangstelling staan van topteams.

Nieuwe aderlating voor Lotto-Intermarché

Het transferoffensief rond Lotto-Intermarché lijkt nog lang niet voorbij. De Belgische fusieploeg zag de voorbije maanden al verschillende sterkhouders vertrekken en moet zich stilaan opmaken voor een nieuwe zware klap. Georg Zimmermann zou na zes seizoenen klaar zijn voor een stap hogerop, zo meldt WielerFlits.

Daarmee dreigt de ploeg in korte tijd drie van haar belangrijkste kopmannen kwijt te raken. Eerder werd al duidelijk dat Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt na dit seizoen andere oorden opzoeken. Nu lijkt ook de Duitse kampioen zijn toekomst elders te zien.

Topteams ruiken hun kans

Zimmermann heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de betrouwbaarste aanvallers in het peloton. Hoewel hij niet wekelijks zeges opstapelt, heeft hij zich bewezen als een renner die in uiteenlopende koersen zijn mannetje staat.

Die kwaliteiten zijn niet onopgemerkt gebleven. Vooral Lidl-Trek en Red Bull-BORA-hansgrohe zouden de Duitser graag aan hun selectie toevoegen. Vooral een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe zou een bijzonder verhaal opleveren, aangezien Zimmermann in zijn jeugd al deel uitmaakte van de opleidingsstructuur van de Duitse formatie. Ook Tudor Pro Cycling wordt genoemd, al lijkt die ploeg haar transferhuiswerk grotendeels afgerond te hebben.

Late doorbraak betaalt zich uit

Opvallend is dat Zimmermann nooit als een uitzonderlijk toptalent werd beschouwd. Pas tijdens zijn ontwikkeling in Oostenrijk begon hij echt naam te maken. Die progressie leverde hem uiteindelijk een kans op bij CCC, waarna hij via de overname van de ploeg bij Intermarché-Wanty terechtkwam.





Sindsdien bouwde hij gestaag aan zijn palmares. Ritzeges in meerdaagse wedstrijden, eindwinst in de Giro d'Abruzzo en de Duitse nationale titel maakten van hem een vaste waarde. Zijn overwinning in Eschborn-Frankfurt betekende voorlopig het absolute hoogtepunt van zijn carrière.

Grote uitdaging voor de ploeg

Voor Lotto-Intermarché dreigt het vertrek van Zimmermann opnieuw een flinke aderlating te worden. De ploeg verloor al heel wat kwaliteit en zal opnieuw op zoek moeten naar nieuwe leiders.

Tegelijk toont de interesse van grote teams ook aan dat de Belgische formatie erin slaagt renners verder te ontwikkelen. Alleen dreigt dat succes een keerzijde te hebben. Als ook Zimmermann vertrekt, zal Lotto-Intermarché volgend seizoen met een grondig vernieuwde kern aan een nieuw hoofdstuk moeten beginnen.