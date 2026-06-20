Patrick Lefevere geeft het toe: hij heeft zich laten leiden door de hartproblemen van Tim Declercq

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Patrick Lefevere geeft het toe: hij heeft zich laten leiden door de hartproblemen van Tim Declercq
Foto: © photonews

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Tim Declercq is opnieuw aan de slag bij de ploeg waarvan Patrick Lefevere jarenlang de CEO was. Declercq is sinds 2026 trainer binnen de opleidingsstructuur van Soudal Quick-Step. Zijn eigen wielercarrière beëindigde hij niet bij de Belgische formatie.

Nadat hij de overstap had gemaakt van Topsport Vlaanderen, was Declercq jarenlang een van de gezichten van The Wolfpack door zijn onophoudelijke werk aan de kop van het peloton. Zeven jaar lang maakte hij deel uit van de ploeg. Als een renner zo lang voor een ploeg uitkomt, is het jammer dat er uiteindelijk toch nog een afscheid volgt.

Declercq reed uiteindelijk nog twee seizoenen voor Lidl-Trek, nadat hij eind 2023 geen contractverlenging had gekregen bij Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere geeft in zijn column in Het Nieuwsblad toe dat dit kwam door de hartproblemen van Declercq. De Belg kreeg in februari 2022 immrs pericarditis, een ontsteking van het hartzakje.

Declercq moest rust nemen na ontsteking van het hartzakje

De aandoening werd vastgesteld nadat hij ziek werd in de Ronde van de Algarve. Mogelijk hield de ontsteking verband met een eerdere coronabesmetting, maar een rechtstreeks oorzakelijk verband werd niet vastgesteld. Declercq moest twee weken volledig rusten en miste daardoor een deel van het klassieke voorjaar. Eind maart keerde hij terug in competitie.

Declercq meldde daarna dat zijn hart tijdens en na de wedstrijd geen problemen had gegeven. Zijn terugkeer verliep aanvankelijk moeizaam, maar vanaf de maand mei reed hij weer nagenoeg elke koers uit. Het is echter duidelijk dat de medische voorgeschiedenis van een renner kan meewegen bij beslissingen over zijn sportieve toekomst.

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