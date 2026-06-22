Renner maanden uit competitie en geen duidelijke reden? Patrick Lefevere weet wat er vaak achter schuilt

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Renner maanden uit competitie en geen duidelijke reden? Patrick Lefevere weet wat er vaak achter schuilt
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Een wielrenner die plots maanden uit beeld verdwijnt zonder duidelijke uitleg? Volgens ex-ploegbaas Patrick Lefevere is de kans groot dat er hartproblemen spelen. Hij schetst een opvallend beeld van de risico's in het moderne wielrennen.

Hartproblemen zijn geen uitzondering

Volgens Patrick Lefevere hoeft niemand op te kijken van hartproblemen bij renners. "Zoals De Buyst zegt zijn hartkwalen niet zeldzaam in het profpeloton", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens de voormalige ploegmanager zijn er meerdere oorzaken. Renners worden vandaag zowel fysiek als mentaal tot het uiterste gedreven. Hoogtestages, intensieve trainingskampen en hittetrainingen maken deel uit van het dagelijkse programma. Die zware belasting kan volgens Lefevere zijn tol eisen.

Het lichaam botst op zijn limiet

Lefevere ziet de sport de voorbije jaren enorm veranderen. Het aantal prikkels en trainingsmethodes is fors toegenomen, waardoor herstel steeds belangrijker wordt. "Er wordt tegenwoordig zoveel gevraagd van het lichaam. Mentaal én fysiek. Dan kan het al eens zijn dat een lichaam op zijn limiet botst", waarschuwt hij.

Daar komt volgens hem nog een extra factor bij. Sinds de invoering van de No Needle Policy in 2011 mogen renners geen infusen meer krijgen voor recuperatie, ook niet met mineralen of zouten na een loodzware rit.

De opvallende waarschuwing van Merckx

Lefevere benadrukt dat hij volledig achter de strijd tegen doping staat, maar vraagt zich af of sommige regels ook ongewenste gevolgen hebben voor de gezondheid van renners.

Hij verwijst daarbij naar een uitspraak van Eddy Merckx die hem altijd is bijgebleven. "Als er niks meer mag, gaat de motor of de joint de culasse van de renners eens springen", citeert hij. Volgens Lefevere zorgen al die factoren samen voor een grotere belasting van het hele lichaam, en dus ook van het hart.

Waarom sommige afwezigheden geheim blijven

Om risico's op tijd op te sporen, werkt zijn ploeg al jaren met uitgebreide medische controles. Topcardioloog Pedro Brugada en zijn team gingen zelfs mee op stage om renners grondig te onderzoeken.

Die screenings leverden af en toe hartproblemen op. Toch werd daar bewust discreet mee omgegaan. "Zelfs de ploegmaats waren er niet van op de hoogte", vertelt Lefevere.

Zijn conclusie is opvallend. Verdwijnt een renner maanden uit competitie zonder duidelijke verklaring, dan is de kans volgens hem reëel dat een hartprobleem de oorzaak is. En dat zulke medische kwesties binnenskamers blijven, begrijpt hij naar eigen zeggen volledig.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jasper De Buyst
Patrick Lefevere

Meer nieuws

Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over? Naast de fiets

Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over?

09:00
Nieuwe tragedie schokt het wielrennen: jonge kampioene komt niet thuis van trainingsrit

Nieuwe tragedie schokt het wielrennen: jonge kampioene komt niet thuis van trainingsrit

08:00
Ongezien! Pogacar wil zijn perfecte Tourvoorbereiding zelf stopzetten

Ongezien! Pogacar wil zijn perfecte Tourvoorbereiding zelf stopzetten

07:30
"Dit betekent maar één ding: Van der Poel is meer dan gefixeerd op de gele trui in Tour de France" Analyse

"Dit betekent maar één ding: Van der Poel is meer dan gefixeerd op de gele trui in Tour de France"

07:00
Na het kapotgaan: Thibau Nys relativeert huidig niveau maar ziet ook iets met lede ogen aan

Na het kapotgaan: Thibau Nys relativeert huidig niveau maar ziet ook iets met lede ogen aan

20:30
Commentator totaal niet verbaasd door controversiële boete Van der Poel: "Mathieu is een mooie man"

Commentator totaal niet verbaasd door controversiële boete Van der Poel: "Mathieu is een mooie man"

19:30
Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning

Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning

18:33
Visma-Lease a Bike met voeten op de grond gezet: "Hij is er minder goed in dan Van Aert"

Visma-Lease a Bike met voeten op de grond gezet: "Hij is er minder goed in dan Van Aert"

17:10
Van der Poel reageert The Day After op hilarische wijze op wattages Pogacar: "Meest trieste mens ter wereld"

Van der Poel reageert The Day After op hilarische wijze op wattages Pogacar: "Meest trieste mens ter wereld"

16:10
Spraakmakend: Van Aert onderneemt eerste poging tot koersaspect en combineert dit met goed doel

Spraakmakend: Van Aert onderneemt eerste poging tot koersaspect en combineert dit met goed doel

14:20
Maakt Lipowitz nu statement richting Evenepoel of een fout? Evengoed heeft de Duitser mentale tik gekregen Opinie

Maakt Lipowitz nu statement richting Evenepoel of een fout? Evengoed heeft de Duitser mentale tik gekregen

13:20
Fascinerende Van der Poel slaat iedereen met verstomming: "Dat sloeg helemaal nergens op"

Fascinerende Van der Poel slaat iedereen met verstomming: "Dat sloeg helemaal nergens op"

11:20
Cruciale keuze Evenepoel allesbepalend en kan bijzonder groot effect hebben op ex-ploeg Soudal Quick-Step

Cruciale keuze Evenepoel allesbepalend en kan bijzonder groot effect hebben op ex-ploeg Soudal Quick-Step

21/06
Van der Poel verandert door instinct geweer compleet van schouder en wil één ding zeker niet doen

Van der Poel verandert door instinct geweer compleet van schouder en wil één ding zeker niet doen

21/06
Verrassing na masterclass? Kandidaat om Van Aert te vervangen solliciteert stevig bij Visma | Lease a Bike

Verrassing na masterclass? Kandidaat om Van Aert te vervangen solliciteert stevig bij Visma | Lease a Bike

21/06
🎥 Mathieu van der Poel krijgt na zinderende prestatie een boete van de jury

🎥 Mathieu van der Poel krijgt na zinderende prestatie een boete van de jury

21/06
Komt er een einde aan de Planckaerts? Eddy geeft verrassend antwoord Naast de fiets

Komt er een einde aan de Planckaerts? Eddy geeft verrassend antwoord

21/06
"Dan was ik Pogacar": Jarno Widar steelt de show met straffe oneliner

"Dan was ik Pogacar": Jarno Widar steelt de show met straffe oneliner

20/06
🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

20/06
📷 Niemand wist wie gewonnen had: millimeters bepalen winnaar in Belgium Tour

📷 Niemand wist wie gewonnen had: millimeters bepalen winnaar in Belgium Tour

20/06
Patrick Lefevere geeft het toe: hij heeft zich laten leiden door de hartproblemen van Tim Declercq

Patrick Lefevere geeft het toe: hij heeft zich laten leiden door de hartproblemen van Tim Declercq

20/06
Schrikmoment voor oud-profrenner: bliksem slaat in op zijn woning

Schrikmoment voor oud-profrenner: bliksem slaat in op zijn woning

20/06
Nieuwe klap voor Visma: Benoot onthult waarom hij geen spijt heeft van vertrek

Nieuwe klap voor Visma: Benoot onthult waarom hij geen spijt heeft van vertrek

20/06
🎥 Emotionele overwinning en dubbelslag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

🎥 Emotionele overwinning en dubbelslag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

20/06
Thibau Nys zag alles gebeuren: vriendin beleeft nachtmerrie Naast de fiets

Thibau Nys zag alles gebeuren: vriendin beleeft nachtmerrie

20/06
📷 Topfavoriete slaat dubbelslag ondanks fietsendiefstal

📷 Topfavoriete slaat dubbelslag ondanks fietsendiefstal

20/06
Zijn er zorgen omtrent Mathieu? Christoph Roodhooft en David van der Poel spreken klare taal

Zijn er zorgen omtrent Mathieu? Christoph Roodhooft en David van der Poel spreken klare taal

20/06
Pogacar wrijft zich in de handen: Visma gaat vooral die ene specifieke kwaliteit van Van Aert zo hard missen

Pogacar wrijft zich in de handen: Visma gaat vooral die ene specifieke kwaliteit van Van Aert zo hard missen

20/06
Forse kritiek op Evenepoel én concurrent: "Remco lijkt soms niet te weten op welke pedaal hij moet trappen"

Forse kritiek op Evenepoel én concurrent: "Remco lijkt soms niet te weten op welke pedaal hij moet trappen"

20/06
Beenbreuken en sleutelbeenbreuk: vreselijke valpartijen zorgen voor chaos en het verdict is even hard

Beenbreuken en sleutelbeenbreuk: vreselijke valpartijen zorgen voor chaos en het verdict is even hard

20/06
Na iets toe te geven en de opsteker: Van der Poel heeft verrassende beslissing genomen

Na iets toe te geven en de opsteker: Van der Poel heeft verrassende beslissing genomen

20/06
Wow! Toon Aerts kondigt ingrijpende verandering in zijn wielercarrière aan

Wow! Toon Aerts kondigt ingrijpende verandering in zijn wielercarrière aan

20/06
Van der Poel wordt straks geconfronteerd met grote moeilijkheid en moet ook nog zwak punt overwinnen

Van der Poel wordt straks geconfronteerd met grote moeilijkheid en moet ook nog zwak punt overwinnen

20/06
De winnaar van de zomer? Ervaren Belg kan eindelijk terug koersen: "Ben niet bang"

De winnaar van de zomer? Ervaren Belg kan eindelijk terug koersen: "Ben niet bang"

19/06
KOERS LIVE 19/06: Meurisse reageert op 2e plaats, Van der Poel is 5e

KOERS LIVE 19/06: Meurisse reageert op 2e plaats, Van der Poel is 5e

19/06
"Van Aert is compleet vervangbaar": is deze uitspraak terecht, en door wie dan? Dit zijn de kandidaten Analyse

"Van Aert is compleet vervangbaar": is deze uitspraak terecht, en door wie dan? Dit zijn de kandidaten

19/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Tim Merlier Thijs Zonneveld Patrick Lefevere Urska Zigart Thibau Nys Jasper De Buyst Karsten Kroon Juan Ayuso David Van Der Poel Axel Zingle Tim Declercq Tiesj Benoot Johan Bruyneel Jarno Widar Olav Kooij Timothy Dupont

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved