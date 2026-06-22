Renner maanden uit competitie en geen duidelijke reden? Patrick Lefevere weet wat er vaak achter schuilt

Een wielrenner die plots maanden uit beeld verdwijnt zonder duidelijke uitleg? Volgens ex-ploegbaas Patrick Lefevere is de kans groot dat er hartproblemen spelen. Hij schetst een opvallend beeld van de risico's in het moderne wielrennen.

Hartproblemen zijn geen uitzondering

Volgens Patrick Lefevere hoeft niemand op te kijken van hartproblemen bij renners. "Zoals De Buyst zegt zijn hartkwalen niet zeldzaam in het profpeloton", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens de voormalige ploegmanager zijn er meerdere oorzaken. Renners worden vandaag zowel fysiek als mentaal tot het uiterste gedreven. Hoogtestages, intensieve trainingskampen en hittetrainingen maken deel uit van het dagelijkse programma. Die zware belasting kan volgens Lefevere zijn tol eisen.

Het lichaam botst op zijn limiet

Lefevere ziet de sport de voorbije jaren enorm veranderen. Het aantal prikkels en trainingsmethodes is fors toegenomen, waardoor herstel steeds belangrijker wordt. "Er wordt tegenwoordig zoveel gevraagd van het lichaam. Mentaal én fysiek. Dan kan het al eens zijn dat een lichaam op zijn limiet botst", waarschuwt hij.

Daar komt volgens hem nog een extra factor bij. Sinds de invoering van de No Needle Policy in 2011 mogen renners geen infusen meer krijgen voor recuperatie, ook niet met mineralen of zouten na een loodzware rit.

De opvallende waarschuwing van Merckx

Lefevere benadrukt dat hij volledig achter de strijd tegen doping staat, maar vraagt zich af of sommige regels ook ongewenste gevolgen hebben voor de gezondheid van renners.





Hij verwijst daarbij naar een uitspraak van Eddy Merckx die hem altijd is bijgebleven. "Als er niks meer mag, gaat de motor of de joint de culasse van de renners eens springen", citeert hij. Volgens Lefevere zorgen al die factoren samen voor een grotere belasting van het hele lichaam, en dus ook van het hart.

Waarom sommige afwezigheden geheim blijven

Om risico's op tijd op te sporen, werkt zijn ploeg al jaren met uitgebreide medische controles. Topcardioloog Pedro Brugada en zijn team gingen zelfs mee op stage om renners grondig te onderzoeken.

Die screenings leverden af en toe hartproblemen op. Toch werd daar bewust discreet mee omgegaan. "Zelfs de ploegmaats waren er niet van op de hoogte", vertelt Lefevere.

Zijn conclusie is opvallend. Verdwijnt een renner maanden uit competitie zonder duidelijke verklaring, dan is de kans volgens hem reëel dat een hartprobleem de oorzaak is. En dat zulke medische kwesties binnenskamers blijven, begrijpt hij naar eigen zeggen volledig.