KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

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De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te maken. Mireia Benito werd Spaanse kampioene op de weg en er zijn nog veel meer winnaars.