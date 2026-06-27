KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje
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De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te maken. Mireia Benito werd Spaanse kampioene op de weg en er zijn nog veel meer winnaars.
KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje
Dubbel succes voor Mireia Benito in Spanje. De renster van het Belgische AG Insurance-Soudal had eergisteren al de nationale titel gepakt in het tijdrijden en wint nu ook de titel op de weg.
Mireia Benito kreeg geen concurrentie van Paula Blasi, de nieuwe leading lady van het Spaanse vrouwenwielrennen. Blasi liet verstek gaan na een val aan hoge snelheid eerder deze week.
Benito liet het niet aan haar hart komen en was de beste van een groepje van zes leidsters. Ze verraste door van achteren uit aan te gaan en klopte het Movistar-duo Sara Martín en Paula Ostiz.
🚀😱 ES 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐕𝐄𝐋𝐎𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃 EN ESPAÑA: ¡DOBLETE PARA MIREIA BENITO!— Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 27, 2026
🔥 La ciclista del @agsoudal logra convertirse en campeona de España de ruta tras ganar la crono con Sara Martín (🥈) y Paula Ostiz (🥉) completando el podio#CESabiñanigo26 pic.twitter.com/bPhQRUVByR
Bronzen medaillewinnaar spreekt
Alec Segaert heeft voor het eerst in zijn carrière de Belgische titel tijdrijden veroverd. De renner van Bahrain Victorious hield topfavoriet Tim Wellens achter zich en bevestigde nog maar eens zijn status als een van de beste tijdrijders van België. De bronzen medaille voor Vlad Van Mechelen was misschien wel de grootste verrassing.
Die ging een paar weken geleden niet eens starten, maar kreeg de smaak te pakken na een trainingsritje met winnaar Segaert. "Stiekem kijk ik naar hem op", lacht Van Mechelen bij Sporza. "Eerder deze week hebben we samen verkend. Ik reed naast hem en als ik zag hoe hij op de fiets zat... Daar werd ik een beetje jaloers van."
De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te gaan maken. Primoz Roglic werd nog eens Sloveens kampioen tijdrijden en er zijn nog veel meer winnaars.
Over de Belgische Kampioenschappen is er de laatste dag al veel geschreven, maar ook in anderen landen zijn er veel races gereden. En daarbij zijn er een aantal verwachte en een aantal minder verwachte kampioenen opgestaan.
In Kazachstan kennen we bijvoorbeeld al de winnaar van de wegrit. Dat is een man geworden met een achternaam als een klok. Nicolas Vinokurov hield namens XDS Astana Team een aantal van zijn ploeggenoten af. Fedorov en Kuzmin mochten mee het podium op.
Mikkel Bjerg wordt met minder dan een seconde geklopt door Kristian Egholm
In Japan is de wegrit ook al verreden. Daar is het de verder onbekende Ren Mochizuki die de race op en rond de Sagurigawa Dam tot een goed einde wist te brengen. De rest van de dag worden er nog wel een aantal interessante kampioenschappen afgewerkt, dus we houden u zeker verder op de hoogte.
Maar er waren dus ook veel ritten tegen de chrono eerder deze week. De prijs voor mooiste naam als winnaar? Dat zal een prijs zijn voor de Deense Sif Nikoline Bendix Madsen, die Gertrud Riis Madsen nipt vooraf ging. Kristian Egholm was de verrassende winnaar bij de mannen, met topfavoriet Mikkel Bjerg in dezelfde seconde.
Primoz Roglic pakt nog eens een prijs in de tijdrit
In Slovenië ontbraken een aantal toppers aan de start en dus kon Primoz Roglic nog eens ouderwets uithalen. Over 28 kilometer reed hij niet minder dan anderhalve minuut sneller dan eerste achtervolger Ermakov. Het brons ging naar Omrzel. Bij de vrouwen ging het goud naar Nika Bobnar.
De Duitse tijdrit was een prooi voor Nils Politt. Die won een ongemeen spannend Duits Kampioenschap, waarin Max Walscheid op één seconde eindigde en Jasha Sütterlin op amper twee seconden. Een heel erg spannende strijd dus in Streufdorf, na meer dan veertig kilometer dokkeren.
De juiste vorm voor de Tour de France bij UAE Team Emirates? Zo lijkt het stilaan wel, want in Portugal ging de zege in de tijdrit naar Antonio Morgado. Rafael Reis en Ivo Oilveira vervolledigden het podium in Casal de Cinza. Ana Caramelo haalde het bij de vrouwen.
Heel veel kampioenen, heel veel helden
En in Canada werd er op vrijdag al een wegrit gereden. Daarin reden acht renners weg van de rest. Hugo Houle, Michael Woods en Derek Gee-West waren van de partij in de groep die zou gaan strijden om de overwinning, maar ze haalden het uiteindelijk niet.
Het was eerder verrassend Jérôme Gauthier die uiteindelijk de oppergaai pakte. Luke Valenti en Léo Roy vervolledigden het podium in Saint Georges na een toch wel pittige rit van 185 kilometer. Dit weekend staan er nog veel meer kampioenschappn op het programma en wij zullen u daarvan op de hoogte houden, zodat u bij ons op de eerste rij zit.
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