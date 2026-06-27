Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen
Foto: © photonews

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Primoz Roglic heeft zich voor de tweede keer tot Sloveens kampioen tijdrijden gekroond. De renner van Red Bull-Bora-Hansgrohe wint zo nog eens. Dat was hem dit seizoen nog niet gelukt. Trekt hij later dit seizoen naar de Vuelta om er een record neer te zetten? Dit is wat hij er zelf over zegt.

Primoz Roglic blijft een uitstekende renner en dat bewees hij in eigen land door nog eens ouderwets te knallen tegen de klok. De viervoudige Vuelta-winnaar versloeg Roman Ermakov en Jakob Omrzel (beiden Bahrain Victorious) en reed ze op respectievelijk 1 minuut en 28 seconden en 1 minuut en 41 seconden.

Ronde van Catalonië

De laatste zege van Roglic dateerde ondertussen alweer van eind maart van vorig jaar. Hij won toen de slotrit van de Ronde van Catalonië en stak meteen ook de eindwinst op zak. Daarna bleef hij droog staan. Tot nu dus.

"Het was warm", reageerde Roglic achteraf bij RTV Slovenië, geciteerd door In de Leiderstrui. "Ik zeg altijd dat een overwinning een overwinning is. Elke overwinning is speciaal en ik ben heel blij met elke overwinning. Zelfs die van vandaag, want ik heb al heel lang niet meer gewonnen. Nu gaan we door naar de wegwedstrijd van zondag.'

Geen Tour, wel de Vuelta?

Roglic is er ondertussen 36. Hij zal dit jaar niet aantreden in de Tour en weet nog niet of hij naar de Vuelta gaat. Daar kan hij zijn vijfde eindzege pakken, wat een record zou zijn. Hij deelt het record voorlopig met de Spanjaard Roberto Heras. "Over de Vuelta denken we later wel", vertelt hij.

En hoe zit het met zijn toekomst? Het contract van Roglic loopt eind dit seizoen af. Zien we hem volgend jaar nog in het peloton? "Als ik iets wist en iets te zeggen had, zou ik dat graag doen. Er wordt veel gespeculeerd en gegokt, en ik kan alleen maar zeggen dat alles mogelijk is. Na het seizoen zullen we zien wat er gebeurt."

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Sinds 2016 in de WorldTour

Hij laat zo het achterste van zijn tong niet zien. Roglic is sinds 2016 actief in de WorldTour nadat hij eerst een carrière had uitgebouwd als schansspringer. Na zijn stap naar het wielrennen groeide hij uit tot een van de grootste Sloveense sporters aller tijden.

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