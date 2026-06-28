UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

UAE Team Emirates XRG heeft momenteel met Tadej Pogacar de beste renner van de wereld in zijn rangen. En ook een aantal andere toppers hebben ze nu al in hun team. Met Simon Defrance willen ze nu ook een toptalent vast gaan leggen.

UAE Team Emirates XRG heeft Simon Defrance vastgelegd. Dat weet toch alvast Direct Vélo. Het zou gaan om een toch wel zeer interessante, meerjaarse deal van een jong toptalent en een stevige nieuwe optie op te de toekomst voor de succesformatie.

De renner, die momenteel aan zijn tweede jaar als junior bezig is, heeft zich volgens de Franse bron voor niet minder dan vijf seizoenen aan de ploeg uit de Emiraten verbonden. Hij begint in 2027 bij de continentale formatie en zal – naar verwachting na twee seizoenen – de overstap maken naar het WorldTeam.

UAE Team Emirates XRG legt Simon Defrance voor vijf jaar vast

Dit jaar won de renner van Soudal Quick-Step U19 onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse en de Etoile du Sud Limbourg (waarbij hij in twee etappes als derde eindigde), evenals twee ritten in de Tour de la Besaya.

Daarnaast eindigde hij als vijfde in de Penn Ar Bed-Bro An Hirwazh (met twee tweede plaatsen in etappes), als zesde in de Frédéric Moncassin Classic en als elfde in de Guido Reybrouck Classic. Daarmee heeft hij dus al heel interessante resultaten weten neer te zetten.

UAE Team Emirates heeft een duidelijk plan met oog op de toekomst

Het is niet de eerste keer dat UAE Team Emirates XRG spelers op piepjonge leeftijd bij andere ploegen gaat wegplukken. Op die manier kunnen ze hun eigen team versterken en ook meteen de concurrentie verzwakken.





Met onder meer Del Toro, Ayuso, Almeida en anderen waren er de voorbije jaren nog al veel toptalenten actief voor UAE Team Emirates XRG. Ook van Defrance mag richting toekomst heel wat verwacht worden, want hij liet dus al heel mooie dingen zien en lijkt met oog op de toekomst alleen maar tot nog veel meer in staat te zijn.