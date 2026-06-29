Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux
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Jan Bakelants heeft nog eens ouderwets uitgehaald op de fiets. Hij heeft La Cannibale tot een goed einde weten te brengen. Dat is een zeer pittige challenge en een eerbetoon aan Eddy Merckx. Hij steunde er ook meteen het goede doel mee.

Honderden wielertoeristen en wandelaars trotseerden afgelopen vrijdag en zaterdag de mythische berg tijdens het sportevenement La Cannibale. Dat is een evenement waarbij je de Mont Ventoux vanuit verschillende plaatsen omhoog kan rijden.

Ze beklimmen de beroemde berg eenmaal of meermaals, met een rit van meer dan 200 kilometer en 5000 hoogtemeters als grand cru, waarbij de Mont Ventoux vanuit drie verschillende plaatsen wordt beklommen door de wielertoeristen uit diverse landen.

Dit jaar was het evenement een tweedaagse, maar het is al lang niet meer de eerste keer dat het evenement - een stevige knipoog richting Eddy 'De Kannibaal' Merckx die een enorme fan was van het beklimmen van de Ventoux en er mooie dingen liet zien.

La Cannibale Festival du Ventoux richt zich dan ook tot elke enthousiaste fietser: van de straffere klimmer tot de gewone recreant. Ook handbikers en wandelaars vinden een parcours op maat. Het evenement blijft in het teken staan van To Walk Again.

Jan Bakelants maakt indruk

Dat is de organisatie van triatleet Marc Herremans. Zij willen mensen met een fysieke beperking actief laten bewegen. Zo namen dit weekend ook twintig mensen van de organisatie deel aan La Cannibale. Het bracht maar liefst 26.240 euro op, weet Het Laatste Nieuws.

De Mont Ventoux is dit weekend dus getemd. Ook door wieleranalist Jan Bakelants, die een van de ongeveer 600 Belgische fietsers en wandelaars was het afgelopen weekend. In een loden hitte van 36 graden in Frankrijk deden ze er alles aan om zo snel en goed mogelijk de Ventou op te raken.

Bijna 25.000 euro ingezameld voor goede doel

De hitte was uiteindelijk geen domper op de feestvreugde. Jan Bakelants deelde beelden via de sociale media waarop hij en anderen ondanks het heel warme weer zitten te genieten. De gewezen profrenner was overigens de eerste die over de finish reed, waardoor zijn dochters hem een 

Bakelants zat maar liefst 7 uur en 38 minuten op de fiets, goed voor zo'n 206 kilometer en bijna 5.000 hoogtemeters. Sterker nog, de ex-prof kwam als eerste over de meet. Van zijn dochters kreeg hij na zijn stevige inspanningen een medaille overhandigd.

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