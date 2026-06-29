Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

Tim Merlier is ondertussen al jaren een gevestigde waarde in het peloton. De sprinter van Soudal Quick-Step mag zijn kunstjes binnenkort opnieuw in de Tour de France gaan tonen. Toch kreeg hij het niet cadeau.

Tim Merlier was in zijn beginjaren vooral actief als veldrijder, maar maakte gestaag de overstap naar de weg. Met groot succes. Hij is uitgegroeid tot een van de beste sprinters ter wereld en heeft al een indrukwekkend palmares bijeengereden.

Merlier heeft best wel hard moeten werken

Merlier won onder meer drie ritten in de Tour de France, vier ritten in de Giro, drie keer de Scheldeprijs, drie keer Nokere Koerse, twee keer de Brussels Cycling Classic en drie ritten in Parijs-Nice. Hij had zo'n erelijst nooit verwacht.

"Ik heb mezelf altijd al lager ingeschat", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ook omdat ik best wel hard heb moeten werken om tot resultaten te komen, ‘t is nooit vanzelf gegaan."

Merlier is professioneler bezig met zijn vak

"Maar ik ben nu, van het hele peloton, zeker niet de man die het hoogste aantal trainingsuren klopt. Integendeel. Omdat ik geleerd heb dat ik daar niet noodzakelijk het maximum voor terug krijg", legt hij uit.

Hij zag de koers enorm evolueren. "Tuurlijk is het allemaal serieuzer geworden", zegt Merlier. "Dat ben ik zelf ook. Op stage ’s nachts het hotel uitsluipen om een stapje in de wereld te gaan zetten, zoals vroeger wel eens gebeurde: je wordt daar ook niet beter van, besef ik. Anno 2026 moet je professioneel met je vak bezig zijn."



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Drie weken in een cocon

Toch geeft hij jonge gasten de raad om toch te proberen te genieten van waar ze mee bezig zijn. "Straks kom je bij wijze van spreken al zot genoeg, drie weken lang in die cocon", spreekt hij uit ervaring.

Merlier trekt nu naar de Tour de France als dé snelle man van Soudal Quick-Step. Met de vorm zit het goed. Hij won in mei drie ritten in de Ronde van Hongarije en pakte onlangs ook een rit in de Baloise Belgium Tour. Die goede lijn wil hij doortrekken in La Grande Boucle.