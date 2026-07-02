Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

Met het oog op de Tour de France heeft Adrie van der Poel gemengd nieuws voor zijn zoon Mathieu. Vader Adrie ziet geen uitgesproken kansen, maar wel enkele 'kansjes' voor Mathieu. Het ideale scenario zou zijn om vroeg toe te slaan.

De tweede Tourrit, van Tarragona naar Barcelona, eindigt op Montjuïc. Het zou prachtig zijn als Van der Poel daar meteen zijn rekening kan openen. Wout van Aert kan niet deelnemen aan de Tour, maar geloofde kennelijk wel in zijn kansen op een ritzege die dag. "Als Van Aert denkt dat hij kan winnen op de Montjuïc, dan moet Mathieu dat ook kunnen."

Dat zegt Adrie van der Poel in het magazine van Wieler Revue. Het vertrouwen van Van Aert kwam mogelijk mede voort uit zijn overwinning in de slotetappe van vorig jaar, toen hij op Montmartre wegreed van Tadej Pogacar. Van der Poel was toen al niet meer in koers. Hij verscheen hij niet aan de start van de zestiende etappe.

Van der Poel kan geel pakken mits goede ploegentijdrit

Als Van der Poel de klus klaart op Montjuïc, kan hij daar mogelijk ook de gele trui veroveren. Een belangrijke voorwaarde is dat Van der Poel tijdens de ploegentijdrit van een dag eerder niet te veel tijd verliest.Over het geheel genomen denkt Adrie dat er voor Mathieu iets te halen valt in deze Tour de France. "Ik denk dat er in deze Tour best wel wat kansjes liggen."

"Geen kansen zoals vorig jaar, maar zeker mogelijkheden om iets te doen", vervolgt Adrie. Daarmee maakt hij duidelijk dat het parcours van vorig jaar duidelijk beter aansloot bij de kwaliteiten van Mathieu. Dat vertaalde zich in een overwinning in Boulogne-sur-Mer, een tweede plaats in Rouen en een derde plaats vanuit een vlucht in Toulouse.

Verrassingen niet uitgesloten met Van der Poel

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Ook een verrassing behoort altijd tot de mogelijkheden, zoals Van der Poel en Jonas Rickaert vorig jaar lieten zien met hun lange ontsnapping. Adrie van der Poel heeft er zich ook over uitgesproken hoe Mahtieu omgaat met de kritiek en hoe Van Aert en Evenepoel die al te vaak krijgen.