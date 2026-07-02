Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

Adrie van der Poel is het niet eens met een Belgisch oordeel over Wout van Aert en Remco Evenepoel dat vaak om de hoek loert. De Nederlander vindt dat deze renners in hun thuisland vaak te negatief bejegend worden.

In het magazine van Wieler Revue heeft Van der Poel het over de druk waar Wout en Remco in hun eigen land mee te maken krijgen. "Evenepoel en Van Aert hebben een palmares waar de meeste renners alleen maar van kunnen dromen. Als ze twee weken minder zijn, dan wordt er van alles gezocht wat ze fout gedaan hebben", aldus Van der Poel.

Daar kan Adrie geen begrip voor opbrengen. Hij vindt dat bij zulke kampioenen meer het positieve benadrukt moet worden. Van eens een occasionele mindere prestatie moet niet altijd een ramp gemaakt worden. Daar moet verder niets achter gezocht worden. "Dat verdienen ze absoluut niet", neemt Adrie het op voor Remco en Wout.

Voor Mathieu is het anders

Zijn eigen zoon Mathieu heeft een minstens even grote status en staat dus even vaak in het middelpunt van de belangstelling. Toch meent Adrie dat het helpt bij diens wielercarrière dat hij als Nederlander door het leven kan gaan. "Het scheelt denk ik wel dat hij een Nederlands paspoort heeft." Wat Adrie ziet bij Wout en Remco, merkt hij minder bij Mathieu. Over kritiek op Mathieu sprak hij Adrie zich ook al uit.

De strenge beoordelingen over Van Aert en Evenepoel komen volgens Van der Poel voort uit het gebrek aan begrip voor de complexiteit van het wielrennen. "Het is geen voetbal. Het is niet A tegen B." Het is niet zo dat er slechts één winnaar is en één verliezer. "Er zijn twintig ploegen met allemaal hun eigen belangen. Iedere ploeg heeft zijn doel."

Band tussen België en Adrie van der Poel

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Adrie van der Poel heeft zelf natuurlijk een sterke band met België. Hij is woonachtig in Kapellen, heeft zelf veel Belgische koersen gereden en begeleidde Mathieu en David vaak bij wedstrijden in ons land. Tegelijkertijd was Adrie in het verleden ook al kritisch voor Belgische fans, onder meer voor biergooiers.