Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Adrie van der Poel is het niet eens met een Belgisch oordeel over Wout van Aert en Remco Evenepoel dat vaak om de hoek loert. De Nederlander vindt dat deze renners in hun thuisland vaak te negatief bejegend worden.

In het magazine van Wieler Revue heeft Van der Poel het over de druk waar Wout en Remco in hun eigen land mee te maken krijgen. "Evenepoel en Van Aert hebben een palmares waar de meeste renners alleen maar van kunnen dromen. Als ze twee weken minder zijn, dan wordt er van alles gezocht wat ze fout gedaan hebben", aldus Van der Poel.

Daar kan Adrie geen begrip voor opbrengen. Hij vindt dat bij zulke kampioenen meer het positieve benadrukt moet worden. Van eens een occasionele mindere prestatie moet niet altijd een ramp gemaakt worden. Daar moet verder niets achter gezocht worden. "Dat verdienen ze absoluut niet", neemt Adrie het op voor Remco en Wout.

Voor Mathieu is het anders

Zijn eigen zoon Mathieu heeft een minstens even grote status en staat dus even vaak in het middelpunt van de belangstelling. Toch meent Adrie dat het helpt bij diens wielercarrière dat hij als Nederlander door het leven kan gaan. "Het scheelt denk ik wel dat hij een Nederlands paspoort heeft." Wat Adrie ziet bij Wout en Remco, merkt hij minder bij Mathieu. Over kritiek op Mathieu sprak hij Adrie zich ook al uit.

De strenge beoordelingen over Van Aert en Evenepoel komen volgens Van der Poel voort uit het gebrek aan begrip voor de complexiteit van het wielrennen. "Het is geen voetbal. Het is niet A tegen B." Het is niet zo dat er slechts één winnaar is en één verliezer. "Er zijn twintig ploegen met allemaal hun eigen belangen. Iedere ploeg heeft zijn doel."

Band tussen België en Adrie van der Poel

Lees ook... Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'
Adrie van der Poel heeft zelf natuurlijk een sterke band met België. Hij is woonachtig in Kapellen, heeft zelf veel Belgische koersen gereden en begeleidde Mathieu en David vaak bij wedstrijden in ons land. Tegelijkertijd was Adrie in het verleden ook al kritisch voor Belgische fans, onder meer voor biergooiers.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Adrie Van Der Poel
Wout Van Aert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

13:50
🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

13:20
Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

07:50
Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

11:20
Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

12:20
Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

10:20
📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini Naast de fiets

📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini

09:20
📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

18:45
Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

07:20
Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

07:00
Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

01/07
Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

17:50
Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

19:50
Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

17:05
Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

16:30
UPDATE TDF-selecties: drie belgen bij Pinarello Q36,5, alle selecties bekend

UPDATE TDF-selecties: drie belgen bij Pinarello Q36,5, alle selecties bekend

16:11
Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

15:55
Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

01/07
Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

15:15
Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

14:50
Cofidis haalt Belgische kopman binnen

Cofidis haalt Belgische kopman binnen

01/07
Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren! Analyse

Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren!

01/07
"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

01/07
Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp Naast de fiets

Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp

01/07
KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

01/07
Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

01/07
🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

30/06
In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

01/07
Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

01/07
Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen

30/06
Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

30/06
Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

30/06
Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

30/06
UPDATE CONTRACTEN: Lidl-Trek haalt groot talent naar de profploeg

UPDATE CONTRACTEN: Lidl-Trek haalt groot talent naar de profploeg

30/06
Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

30/06
Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

30/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Adrie Van Der Poel Eddy Merckx Jasper Philipsen Edoardo Affini Tejay Van Garderen Daniel Lloyd Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Mads Pedersen Jan Bakelants Tim Merlier Florian Vermeersch Thomas Dekker Tom Boonen Laurens Ten Dam Sylvain Moniquet

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved