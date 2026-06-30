Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"
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Zelfs een veelwinnaar als Mathieu van der Poel krijgt weleens kritiek. Adrie van der Poel moet er als vader dan ook mee omgaan dat zijn zoon soms in het oog van de storm komt te staan.

In het magazine van Wieler Revue geeft Adrie toe dat hij in eerste instantie vooral als vader naar de koers kijkt. Pas in een latere fase gaat hij zelf, als voormalig wielrenner, de zaken analyseren. Overigens is het geven van analyses volgens hem niet het moeilijkste. Zeggen wat iemand goed of fout doet, is iets anders dan oplossingen aandragen.

Kritiek op Mathieu kwam er bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen. Dat is een koers die hij al drie keer heeft gewonnen, maar waarin hij de laatste jaren door Tadej Pogačar op afstand wordt gereden. Er wordt dan weleens geopperd dat Van der Poel zich meer zou moeten sparen en langer in het wiel van Pogačar zou moeten blijven.

Van der Poel en Pogačar respecteren wet van de sterkste

"Dat is kritiek van mensen die geen verstand van koersen hebben", is Adrie scherp voor dat soort geluiden. Hij weerlegt die gedachte. Kampioenen als Pogačar of zijn zoon hoeven volgens hem niet in het wiel van anderen te blijven zitten. "Die mannen moeten gewoon rijden. Dan zien we wel wie de sterkste is." De wet van de sterkste geldt dus.

Adrie wil dus niet horen dat Mathieu conservatiever zou moeten rijden en denkt dat zijn zoon daar zelf ook niet in meegaat. "Als mensen zeggen dat hij gewoon in het wiel moet blijven zitten, dan denkt hij volgens mij: zoek het lekker uit. En daar geef ik hem groot gelijk in." Van der Poel gaat liever de strijd aan, zelfs als hij daarin zijn meerdere moet erkennen.

Van der Poel soleerde voor het laatste naar zege in Ronde van 2024

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In recente edities van de Ronde van Vlaanderen moest Van der Poel soms toezien hoe Pogačar hem op de cruciale momenten wist te lossen. Van der Poel won de Ronde van Vlaanderen voor het laatst in 2024, toen hij solo en met ruime voorsprong zegevierde.

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