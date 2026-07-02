Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

Alle selecties zijn bekend, de ploegen zijn klaar om er in de Tour de France een mooie show van te maken. Alleen: de organisatie zit nu al met grote kopzorgen.

Dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil in de laatste dagen voor de Grand Départ. Die organisatie, dat is nog altijd de ASO, een van de machtigste instanties in het wielrennen. Die zal er nu ook voor moeten zorgen dat een ernstig probleem wordt opgelost. Het is een probleem met betrekking tot de Col de Sarenne, een van de beklimmingen.

Het is een klim die op het parcours ligt in de koninginnenrit naar Alpe d'Huez. Zal de Tourorganisatie het parcours van die rit moeten aanpassen? Net zoals in België heeft in Frankrijk de afgelopen periode stevig onweer plaatsgevonden. Door warmteonweders is het asfalt van de Col de Sarenne tot twee keer toe afgebrokkeld.

Modder stroomt naar beneden op de Sarenne

De Col de Sarenne speelt een cruciale rol in de 20e etappe van de Tour, met aankomst op Alpe d'Huez. De Tour-organisatie heeft ernaar gestreefd om zo lang mogelijk de spanning te behouden. Mogelijk valt dus in deze rit de beslissing, maar beelden van Météo Oisans tonen hoe de modder vanaf de flank naar beneden stroomt op de Sarenne.

Dit zorgt voor een wegverzakking. Problemen dus vlak voor de start van de Tour de France. Het duurt natuurlijk nog eventjes voor het Tourpeloton daar passeert en renners als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel op die plek met elkaar de strijd aangaan. De ASO zal hopen dat de tijd in dit geval zijn allerbeste vriend is.

Parcoursaanpassingen door ASO mogelijk



De organisatie van de Tour de France heeft in het verleden natuurlijk ook al moeten schakelen in de vorm van parcoursaanpassingen. Laten we toch hopen dat dit niet nodig is en het parcours zoals voorzien afgewerkt kan worden. Zeker aan de koninginnenrit wil je alleen uit absolute noodzaak nog iets veranderen.