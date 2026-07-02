Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert
Foto: © photonews
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Een opvallend verhaal: Yves Lampaert heeft ooit ongeveer hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert nu. Door de gevolgen van een trainingsval, die ernstiger bleken dan aanvankelijk gedacht, mist Van Aert de Tour de France.

In een aflevering van Sporza Daily werd daarbij stilgestaan, met Lampaert als opvallende gast. "Het is enorm jammer dat hij er niet bij is", zegt Lampaert over Van Aert. "Zeker omdat Wout de hele voorbereiding heeft gedaan om er te staan. Hij mist de Tour door iets dat pietluttig begint." Van Aert dacht aanvankelijk zelf niet dat de val ernstige gevolgen zou hebben.

Op de dag dat hij de vijfde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes won, kreeg Van Aert meer last van zijn elleboog. Van Aert ging niet meer van start in de zesde etappe. Uiteindelijk herstelde hij niet op tijd om in de vereiste vorm aan de Tour de France te beginnen. Daardoor kan hij klassementskopman Jonas Vingegaard niet bijstaan.

Lampaert maakte ook een val mee die erger was dan hij leek

Het lijkt een vrij uitzonderlijke situatie dat de gevolgen van een ogenschijnlijk onschuldige val zo veel groter zijn dan aanvankelijk gedacht. Toch komt zoiets vaker voor in het wielrennen. "Ik heb dat ook eens meegemaakt", vertelt Lampaert. "Na een valpartijtje denk je: oh, de wonde is dicht. Plots sta je op en voel je uw hart kloppen in uw elleboog."

Bij Lampaert ging het voorbij door antibiotica te nemen, bij Van Aert was een operatieve ingreep noodzakelijk. Kort daarna werd bekendgemaakt dat de Visma-renner niet aan de Tour zou deelnemen. "Het is zuur. Dan is het beter dat je op voorhand weet dat je niet moet gaan, zodat je niet alle opofferingen moet doen. Dan krijg je geen klap." 

Geeen Lampaert of Van Aert in de Tour

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Beide renners hebben inmiddels behoorlijk wat ervaring in de Tour. Lampaert nam deel in 2018, 2019, 2022, 2023 en 2024. Van Aert stond van 2019 tot en met 2025 ieder jaar aan de start. In 2026 ontbreken zowel Lampaert als Van Aert. Uiteenlopende redenen liggen aan de basis van hun afzeggingen.

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