🎥 Rivalen? Uitgerekend Visma steekt cruciale UAE-pion een handje toe met prachtig sportief gebaar

Visma-Lease a Bike en UAE gaan weer met mekaar drie weken lang de strijd aan. Het zijn wel vaker rivaliserende teams, maar er blijkt ook een groot onderling respect aanwezig te zijn. Of gewoon een geweldige sportieve instelling in het algemeen.

Inmiddels weten we dat Isaac del Toro de tweede etappe van de Tour de France gewonnen heeft, maar daar zag het op een gegeven moment helemaal niet naar uit. Op iets meer dan zestig kilometer van de aankomst had de Mexicaan te maken met pech en stond hij langs de kant van de weg te zwaaien. De UAE-wagen reed hem voorbij.

Op nieuwe beeelden die online zijn opgedoken, is te zien dat Del Toro nog paniekerig in het oortje schreeuwt. Dat bracht op dat moment geen zoden aan de dijk: daar stond hij dan langs de kant van de weg, schijnbaar achtergelaten. Del Toro had dus nood aan een nieuwe fiets, maar toen stopte uitgerekend de volgwagen van Visma.

Achtervolging van Del Toro

De mecanicien van de Nederlandse formatie ging kijken of hij het mechanische euvel aan de fiets van Del Toro niet kon oplossen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is, want we weten dat Del Toro en zijn ploeg elkaar later toch weer gevonden hebben. Met een nieuwe fiets was hij in staat om een achterstand van twee minuten weer weg te werken.

Isaac del Toro a Olesa de Bonesvalls #tdf2026 pic.twitter.com/i8iPq8Vxrx — Magí P (@magipons) July 5, 2026

Nils Politt wachtte achteraan het peloton om het laatste stuk met Del Toro in het wiel te overbruggen. In elk geval is het een schitterend sportief gebaar van Visma-Lease a Bike om zo'n belangrijke renner van de grootste rivaal een handje te willen toesteken bij pech. Er heerst anno 2026 nog een grote sportiviteit in het moderne wielrennen.





Del Toro gaat nu zeker door het vuur voor Pogacar

We kennen ondertussen de uitkomst van de etappe: Tadej Pogacar heeft de ritzege aan Isaac del Toro cadeau gedaan. Dat zal niet enkel met vrijgevigheid te maken hebben: nu zal Del Toro nog meer door het vuur gaan voor Pogacar. Dan zou dan weer ten koste van Visma-Lease a Bike kunnen gaan.