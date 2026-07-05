TDF LIVE: Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie

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De Tour de France maakt zich op voor de tweede etappe, met verschillende kampioenen in bijzondere truien. Tot groot genoegen van José De Cauwer. De Tour gaat wel verder zonder Clément Berthet, die tijdens de openingsrit ten val kwam.