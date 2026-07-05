TDF LIVE: Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie
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De Tour de France maakt zich op voor de tweede etappe, met verschillende kampioenen in bijzondere truien. Tot groot genoegen van José De Cauwer. De Tour gaat wel verder zonder Clément Berthet, die tijdens de openingsrit ten val kwam.
Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie
UAE Team Emirates-XRG verdeelt en heerst. Ofwel: Tadej Pogacar verdeelt en heerst, maar dan moet Isaac del Toro nog goed genoeg zijn om het af te maken. "Ik voel me heel gepriviligeerd", zegt de Mexicaanse ritwinnaar in zijn flashinterview. "Ik waardeer het om samen met Tadej in de beste ploeg ter wereld te rijden. Alles wat nu gebeurt, is gewoon krankzinnig. Je kunt niet geloven hoe ik mij nu voel. We hadden eigenlijk een plan om Tadej te laten winnen." Pogacar liet Del Toro echter winnen. "Zulke kansen krijg je bijna nooit."
Bij Sporza kregen ze Tim Wellens voor de microfoon. "Dit was geen rit die we met de ploeg aangekruist hadden", verrast hij. Dit is dus een soort van bonus voor UAE. "Met Tadej begint het winnen wel wat te wennen. Nu Isaac gewonnen heeft, zal de vreugde wat groter zijn. Hij is heel matuur. Hij is mentaal ouder dan hij fysiek is, want het is nog een jonge kerel. Hij is heel sympathiek en intelligent. Het zou magnifiek zijn als hij in de buurt van het palmares van Tadej kan komen."
Prachtig één-tweetje voor UAE, Evenepoel mooi derde
Zoals verwacht was het op de Montjuïc aan de grote namen. Gelukkig kon Seixas ook zijn kansen verdedigen: na een fietswissel kwam hij bijna in contact met de jurywagen. Na de eerste passage op de helling bleef er nog slechts een groepje van ruim dertig man. Op de laatste passage deed Benoot alvast sterk werk in dienst van Seixas. Niet veel later loste Van der Poel.
Qué grande es Pogačar. Pudiendo ganar él, dejó que Isaac del Toro se quedara con la victoria #TourDeFrance #tdf2026 pic.twitter.com/Mo37D04RuV— Johan Giraldo R. (@JohanGiraldo) July 5, 2026
UAE dunde de boel verder uit, om met een select groepje naar de aankomst te trekken. Del Toro ging aan en Pogacar keek vooral achterom om zijn ploegmaat de zege te gunnen. Evenepoel kwam ook nog goed opzetten richting derde plaats. Hij bleef uiteraard wel achter het prachtig één-tweetje van UAE, met Del Toro als ritwinnaar en Pogacar als nummer 2. Een veel moeilijkere dag werd het overigens voor Arnaud De Lie, die al vroeg loste en lang vlak voor de bezemwagen reed.
Bizarre fietswissel en achtervolging Del Toro
Er vinden toch een paar opmerkelijke fases plaats in de tweede etappe van de Tour de France. Zo werden Jasper Philipsen en Tim Merlier in een tussensprint voor groen geklopt door Biniam Girmay. Vluchter Alex Molenaar steekt dan weer zijn hand uit naar de bolletjestrui: deze trui zou hij kunnen overnemen van Tadej Pogacar.
CAMBIO DE BICI PARA ISAAC DEL TORO 🫴— Rodri (@RodriSabato) July 5, 2026
El torito a falta de 58km cambia y todavía no se sabe el motivo. No se sabe si fue apropósito, ya que paso de una Y1Rs a una V5Rs y en estos últimos 40 km le puede beneficiar más ese modelo de bici o simplemente una avería mecánica.
Ya… pic.twitter.com/ztXcSeC4Jr
Het meest frappante is nog wat Isaac del Toro overkwam. De Mexicaan moest van fiets wisselen, maar zijn eigen ploegwagen reed hem eerst voorbij. Uiteindelijk vonden renner en mecanicien elkaar toch. Del Toro moest aan een achtervolging beginnen. "Dit mag nooit gebeuren", aldus José De Cauwer in de VRT-uitzending. "Hij zou wel nog terugkeren in het peloton."
Intermarché-Lotto dan toch niet vertegenwoordigd vooraan
Na de valpartij van Van Gils en Dhondt zijn enkele renners kunnen ontsnappen uit het peloton. Dat zijn Felix Engelhardt (Jayco-AlUla), Frank van den Broek (Picnic PostNL) en Alex Molenaar (Caja Rural). Op een gegeven moment kreeg dit trio de vrijgeleide van het peloton.
3 coureurs forment l'échappée : le champion d'Allemagne Felix Engelhardt (Jayco AlUla) est accompagné par les Néerlandais Frank van den Broek (Picnic PostNL) et Alex Molenaar (Caja Rural).— Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 5, 2026
Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) était en contre mais s'est relevé. #TDF2026 pic.twitter.com/9aU4i36bkS
Baptiste Veistroffer, de Fransman van Intermarché-Lotto, deed ook nog een poging om in zijn eentje de sprong naar voren te maken. Het werd echter een chasse patate. Veistroffer waaide terug tot in het peloton. De drie vluchters vooraan maken overigens ook weinig kans. De finale lijkt vooral op het lijf geschreven van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel.
Van Gils, Dhondt en Girmay vallen vlak na start
Het is een Tourrit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona en het venijn zit niet altijd in de staart. Er was nog geen tien kilometer gereden toen er vooraan in het peloton een valpartij tot stand kwam, aan de linkerkant van een nochtans brede weg. Met Robbe Dhondt van Picnic PostNL en Maxim Van Gils van Red Bull-BORA-hansgrohe waren er twee Belgen bij betrokken. Gelukkig zijn ze allebei opnieuw op de fiets kunnen stappen.
💥 Crash in the peloton. Biniam Girmay is among those who crashed as well as Silvan Dillier and Robbe Dhondt who seems to suffer.— Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026
💥 Chute dans le peloton. Biniam Girmay est impliqué tout comme Silvan Dillier, Dorian Godon, Maxim Van Gils ou encore Robbe Dhondt qui semble… pic.twitter.com/v7SunUcrNK
Daarnaast was er nog een grote naam bij betrokken. Ook Biniam Girmay, een voormalige groene trui, stond enige tijd stil na de val. Ook de spurter van NSN heeft zijn weg verdergezet.
Evenepoel verwacht lange finale, Vingegaard verrast met mondmasker
Remco Evenepoel heeft bij Sporza zijn inschatting gegeven van de tweede Tourrit. Hij kent het parcours uit de Ronde van Catalonië. "Er zal minder man kunnen overleven om naar de finish te gaan. Er zal een schifting komen op vijftig kilometer van de meet. Er zal veel afhangen van welke vlucht er voorop komt en wat hun voorsprong is, afhankelijk van wat Visma-Lease a Bike doet. Het zal een lange en explosieve finale zijn."
Tot ieders verrassing presenteerde gele trui Jonas Vingegaard zich met mondmasker aan bij de start. De Deen gaf bij de internationale media verder toelichting. "Het is niet zo dat ik een probleem heb. Ik hoor dat er al zieken zijn in sommige ploegen. Ik ben al een paar keer ziek geweest in grote ronden. Better safe than sorry."
Van der Poel tipt Pogacar, Uijtdebroeks beseft 'dat het klote was'
Mathieu van der Poel heeft bij de NOS gesproken over zijn ritkanseen in de tweede rit. "Voor wie dit parcours het meest geschikt is? Voor Tadej Pogacar. Het zal een beetje gesloten moeten blijven om mee te kunnen doen. Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe voor de winst dan dat ik wel meedoe. Als er een kansje is, ga ik die wel proberen te grijpen."
Cian Uijtdebroeks had voor de start zijn koelvest aan. "We gaan die krampen niet meer laten gebeuren", lacht hij bij Sporza. Hij sprak toch ook nog met ernst over zijn valse start in deze Tour. "Het was klote gisteren, dat weten we allemaal. Het is geen leuke manier om te starten, maar het is geen drama."
De Tour de France maakt zich op voor de tweede etappe, met verschillende kampioenen in bijzondere truien. Tot groot genoegen van José De Cauwer. De Tour gaat wel verder zonder Clément Berthet, die tijdens de openingsrit ten val kwam.
De ploegentijdrit in Barcelona heeft wat spektakel betreft niet teleurgesteld. Wat de uitkomst betreft, gingen de wildste dromen van de organisatie wellicht in vervulling, als we kijken naar de truien die tijdens de podiumceremonie werden uitgereikt. Het geel was voor Vingegaard, de bolletjestrui voor Pogacar en het groen voor Bernal.
Zo rijden drie verschillende Tourwinnaars in een bijzondere trui. Voor Vingegaard was het lang geleden dat hij de gele trui mocht aantrekken. Pogacar was de snelste in het heuvelachtige slot en hield daar de bergtrui aan over. Bernal zal nooit hebben gedacht dat hij het groen zou dragen, maar het zal hem goeddoen na zijn lange weg terug na zijn zware crash.
Your 4 distinctive jerseys after the 1st stage 🙌— Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026
Vos 4 beaux maillots distinctifs après la première étape 🤩#TDF2026 pic.twitter.com/3OmEl5liXO
Dat de witte trui naar een groot rondetalent als Juan Ayuso ging, maakte het helemaal af. José De Cauwer kon bij Sporza nauwelijks bevatten dat het zo was uitgedraaid. "Het is een geweldig podium. Hoe kan je het verzinnen om die vier mannen op het podium te krijgen?" Lof voor de organisatie dus, maar in de eerste plaats voor de renners.
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De tweede etappe van Tarragona naar Barcelona kondigt zich aan, met de Côte de Begues van 2e categorie en drie beklimmingen van de Montjuïc (3e categorie) Het wordt een rit zonder Clément Berthet aan de start. De renner van Groupama-FDJ United kwam samen met Guillaume Martin ten val in de ploegentijdrit. Berthet is de eerste uitvaller.
🚲 Stage 2 / Étape 2 🚲— Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026
🚩 Tarragone
🏁 Barcelone - Stade Olympique
📏 168.5 km
⏰ 13:45 CEST > 17:36 CEST
⛰ 1x2️⃣ , 3x3️⃣
💚 km 85,6#TDF2026
🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/eFgFbdwHVG
Voor de renners die al last hebben van blessures of ziekte wacht een lastige dag. Mathieu van der Poel waarschuwde er al voor dat deze rit wordt onderschat. Die inschatting lijkt vooral te wijzen op een favorietenrol voor Tadej Pogacar. Vanuit België volgen we ook met veel aandacht of Arnaud De Lie de dag goed doorkomt.
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