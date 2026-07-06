Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"
Foto: © photonews

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Jonas Vingegaard zal zich gefixeerd hebben op het wiel van Tadej Pogacar. Dat wiel heeft de Deen in de tweede etappe niet kunnen houden en het wiel van Isaac del Toro ook niet. Dat is misschien toch wel problematisch.

Uiteraard had Vingegaard zijn verhaal wel klaar na afloop van de etappe. Een korte, explosieve inspanning op zo'n oplopend stuk aan de finish ligt Pogacar gewoon veel beter. Aangezien Vingegaard toch in dezelfde tijd is binnengekomen als Del Toro, Pogacar en Evenepoel, mag hij niet klagen. Dat is zowat het idee bij Visma-Lease a Bike.

Thijs Zonneveld geeft Vingegaard daar in de podcast In De Waaier volledig gelijk in. Dat neemt niet weg dat Vingegaard vlak voor dat oplopende stuk het wiel van Del Toro moest lossen en Pogacar op zijn gemak rondkeek naar wat zijn grote rivaal deed. Zonneveld vond het pijnlijk. "Dat je zo als een klein kind eigenlijk uit het wiel wordt gereden..."

Pogacar kon nog verder wegrijden

Het viel heel erg hard op hoeveel overschot Pogacar nog had. "Als Pogacar had gewild, had hij nog vijf seconden weggereden." Op papier ziet alles er nochtans prima uit voor Vingegaard. "Als je vooraf tegen Visma had gezegd dat Vingegaard na twee dagen het geel zou hebben met zes seconden voorsprong op Pogacar, hadden ze dat top gevonden."

Alleen is dat maar schijn voor iedereen die zondag naar de koers heeft gekeken. Nogmaals: er moet wel rekening mee gehouden worden dat dit een explosieve inspanning van één minuut was. "Pogacar is er van natuur uit veel beter in, maar het deed toch pijn aan je ogen als je bij Visma werkt. Dit is mentaal een klap", denkt Zonneveld. 

Vingegaard en Pogacar hebben al wat robbertjes uitgevochten

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Zal Vingegaard dit ook zo zien? Hij heeft in het verleden al genoeg tikken moeten incasseren van Pogacar. In 2024 en 2025 gebeurde dit in meerdere bergritten en tijdritten. Het is natuurlijk ook wel eens omgekeerd geweest, bijvoorbeeld op de Granon en de Col de la Loze. Toch even het hooggebergte afwachten dus.

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