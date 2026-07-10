Remco Evenepoel compléét afgemaakt door Italiaanse krant: "Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Remco Evenepoel compléét afgemaakt door Italiaanse krant: "Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen"
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Remco Evenepoel staat nog altijd tussen de mensen. De (mede)kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe zette een solide prestatie neer in de rit over de Tourmalet en eindigde vierde. Hij mag daardoor optimistisch zijn, al vindt de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport van niet.

Evenepoel beleefde een moeilijk moment op de Tourmalet en moest bergop lossen onder het gebeuk van UAE Team Emirates-XRG. Met een indrukwekkende afdaling sloot hij echter weer aan bij onder meer Lipowitz, Del Toro en Seixas.

De vierde plaats voor Evenepoel

In de achtervolging op Jonas Vingegaard (tweede) nam Evenepoel het initiatief, waarna hij uiteindelijk nog naar een knappe vierde plaats reed. Daardoor staat hij nu op drie seconden van Isaac del Toro, de huidige derde in de stand. Het podium ligt dus binnen handbereik.

Evenepoel mocht terugkijken op een solide prestatie, maar La Gazzetta dello Sport is het daar niet mee eens. De roze sportkrant vond dat Evenepoel een vier op tien verdiende. "Hij is de grote verliezer van vandaag", klonk het donderdag.

Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen

"Het heeft geen zin om vier kilogram af te vallen, twee maanden op hoogte te trainen en te denken dat je een hoofdrolspeler bent in de bergen, als je als eerste van de grote namen achterop raakt op de Tourmalet", gingen de Italianen verder.

De krant haalt aan dat Evenepoel dan wel de Vuelta mag hebben gewonnen, maar dat de Giro en de Tour heel andere wedstrijden zijn. Pogacar smeerde onze landgenoot in vier kilometer op de Tourmalet anderhalve minuut aan, wat volgens de Italiaanse krant niet zou mogen.

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Geen weerklank in ons land

La Gazzetta zag ook hoe Evenepoel in het slot inliep op Vingegaard omdat de Deen niet meer vooruitkwam. De Tourmalet toonde aan dat de toekomst van Evenepoel in tijdritten en grote klassiekers ligt.

Het is een scherpe analyse die duidelijk geen weerklank vindt in ons land. Met een voorlopige vierde plaats doet Evenepoel nog volop mee voor het podium, wat voor de Tour toch in de lijn der verwachtingen lag.

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