Christoph Roodhooft scherp voor Tour-organisatie: "Het was beneden alle peil"

De ploegen in de Tour de France genoten maandag van een welverdiende rustdag. Nu ja, binnen de grenzen van het mogelijke. Verschillende ploegen kwamen in barslechte hotels terecht, zo bleek op sociale media. Christoph Roodhooft, ploegleider van Alpecin-Premier Tech, is scherp.

UAE Team Emirates-XRG kwam op de rustdag terecht in een hotel zonder airco. De ploeg van Tadej Pogacar had mobiele airco-units, maar volgens de Spaanse journalist Sergi López-Egea viel de stroom uit als ze die probeerden te gebruiken. Dankzij peperdure 'slimme matrassen' konden Pogacar en co uiteindelijk wel afkoelen 's nachts.

Pogacar y los suyos duermen en un hotel sin aire acondicionado y si ponen su climatización salta la luz. Aquí los vemos cuando salen hoy a entrenar. Video de @carlosarribas pic.twitter.com/80niCrOkpv — Sergi López-Egea (@sergi_lopezegea) July 13, 2026

Uno-X Mobility tussen de spinnenwebben

Ook Uno-X Mobility had redenen om te klagen. De Noorse formatie gooide beelden online van hun hotel, compleet met spinnenwebben. Het doet vragen rijzen over de hotels waar de renners terechtkomen in de Tour.

Organisator ASO hanteert voor de hotels een verdeelsleutel aan de hand van een soort loterij. Sommige ploegen hebben daarbij pech, terwijl andere teams meer geluk hebben.

Aangenaam was het niet

"Neen, ik ben niet gebeten door spinnen, maar aangenaam was het niet, zoveel is zeker", vertelde Christoph Roodhooft voor de start van de tiende rit. Hij pleit voor een andere, betere aanpak.





"Niet alleen op rustdagen moet het beter. Er moet een soort van gezond minimum zijn voor kwaliteit, netheid en locatie. Je komt dan toe bij zo'n hotel en het is wat het is. Je kan er niet weg. Het was beneden alle peil, maar klagen helpt dan niet."