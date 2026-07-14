Greg Van Avermaet openhartig over bijzonder carrièremoment: "Zo mythisch, zo uniek, zo overweldigend"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Greg Van Avermaet openhartig over bijzonder carrièremoment: "Zo mythisch, zo uniek, zo overweldigend"
Foto: © photonews

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De Tour de France komt vandaag aan in Le Lioran. Dat skioord zal altijd bijzonder blijven voor Greg Van Avermaet. In 2016 won hij er de zesde rit van de Tour en veroverde hij in één klap het geel. De voormalige toprenner blikt terug op wat een bijzonder moment was in zijn carrière.

Na ritwinst in de Tour van 2015 – waar hij Sagan klopte – was het in 2016 weer prijs voor Van Avermaet. In dienst van het toenmalige BMC sprong hij in de pittige vijfde etappe mee in een kopgroep van negen man met daarin ook Thomas De Gendt.

Winst én geel voor Van Avermaet

De kopgroep kreeg een toegift van zo'n elf minuten, waardoor de winnaar vooraan kwam te zitten. Met Rafal Majka en Serge Pauwels waren er enkele uitstekende klimmers mee, maar Van Avermaet had een superdag richting het Centraal Massief.

Samen met De Gendt en Andrey Grivko gaat hij er vandoor. Van Avermaet voelt zich ijzersterk en gooit beide medevluchters overboord. De Gendt moet passen op de Pas de Peyrol. Aan de finish houdt hij meer dan 2,5 minuten over op De Gendt en meer dan 5 minuten op Majka. Hij pakt ook het geel, een prestatie die heel wat teweegbracht.

Overweldigend

"Ik heb het effect van geel onderschat", vertelt Van Avermaet aan Het Laatste Nieuws. "Het is een immens kleinood. Zo mythisch, zo uniek, zo overweldigend. Je bent met de klap de leider van het peloton. Je beseft dat die trui je carrière verandert. Het aanzien vergroot."

"Je wordt ook plots geleefd. Van hot naar her gestuwd", vervolgt hij. "En in het peloton komen de groten bij je buurten. Contador, Froome, Alaphilippe: ze tikken op de schouder en spreken hun bewondering uit. Hoeveel mannen dragen in één ronde de gele trui? Vier, soms vijf. Ik was één van hen."

Goud aan de Copacabana

"Le Lioran zit in mijn top drie. Na olympisch goud en Parijs-Roubaix. Vooral door dat supplement van geel. Het is daar in de Cantal dat ik mijn hoogste klimpeil haalde. Een merkpunt, een stimulans voor wat kwam. De toppers zouden me op de Vista Chinesa in Rio de Janeiro niet verloren rijden."

"Le Lioran was de springplank naar het opperste geluk. Dat in goud." Niet veel later wint Van Avermaet de gouden medaille op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Hij haalde het voor Jakob Fuglsang en Rafal Majka. Vanaf die dag zou hij door het leven gaan als 'Gouden Greg'.

Michel Wuyts

Van Avermaet wordt nog altijd aangesproken op het moment waarop hij heel België in vervoering bracht. Ook commentator Michel Wuyts belandde tijdens de live-uitzending even in de zevende hemel. "En aanzetten", lanceerde hij de sprint vanuit de commentaarcabine.

"Volle bak doorgaan. Alles uit het lijf sprinten. Geven, jassen, vlassen. En olympisch goud. Olympisch goud voor Greg Van Avermaet! Voilà! Bekroning van een supercarrière." Van Avermaet kijkt er met plezier op terug, maar vergeet niet dat de basis werd gelegd op die ene 6 juli van 2016. In de Tour en het Centraal Massief.

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