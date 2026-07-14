Klaas Lodewijck zet Evenepoel en co op scherp: "Dat mag géén excuus zijn"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Klaas Lodewijck zet Evenepoel en co op scherp: "Dat mag géén excuus zijn"
Foto: © photonews
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Na de rustdag in de Tour moet het peloton meteen stevig aan de bak in de tiende rit. Er staan een pak hoogtemeters op het programma, waardoor de ploegen van de klassementsmannen op hun hoede moeten zijn. Dat was zondag niet het geval bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ploegleider Klaas Lodewyck spreekt.

De etappe van zondag naar Ussel leverde geen problemen op voor Remco Evenepoel en Florian Lipowitz, maar het was toch even schrikken. De twee kopmannen hadden in het peloton namelijk geen ploegmaten meer bij zich.

Zondag was geen goede etappe als ploeg

Het was een opmerkelijk beeld, zeker omdat de concurrentie wél nog goed omringd was. Klaas Lodewyck wil geen herhaling van dat scenario.

"We hebben de jongens op scherp gezet", vertelde hij voor rit 10 aan Sporza. "Zondag was geen goeie etappe als ploeg." Volgens Lodewyck waren er verschillende oorzaken.

"De snelheid waarmee er al gereden is, de hitte ... Het zijn al 9 lastige dagen geweest, maar dat mag geen excuus zijn. We waren als ploeg niet in positie en dat betaal je meteen."

Van Gils trekt boetekleed aan

Maxim Van Gils stak bij de genoemde bron de hand in eigen boezem. Na een vroege aanval viel onze landgenoot helemaal terug. Hij had naar eigen zeggen last van de hitte en "was niets meer waard". Van Gils maakt duidelijk dat het niet meer mag gebeuren.

Kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz hebben hun ploegmaten niet aangesproken over het voorval. "Dat was niet echt nodig", zegt Lodewijck. "We hebben hen eerst wat laten doen. Maar iedereen wist wel dat dit niet de beste etappe was geweest."

Bedrijvige Evenepoel

Red Bull-BORA zal vandaag alvast op zijn hoede moeten zijn. De rit van vandaag bevat zeven gecategoriseerde beklimmingen, waaronder twee van eerste categorie. Evenepoel en Lipowitz zullen alle hulp dus kunnen gebruiken.

Evenepoel toonde zich in de beginfase alvast actief en ging zowaar even mee in een afgescheurde kopgroep, maar alles liep al snel samen. Onze landgenoot voelt zich zichtbaar goed. Dat belooft voor de rest van de Tour.

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