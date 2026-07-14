'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

Tadej Pogacar aast momenteel op een vijfde eindzege in de Tour. Daarmee zou hij zich bij een select groepje renners voegen. De Sloveen won ook al de Giro, waardoor enkel de Vuelta nog ontbreekt op zijn grote rondepalmares. Volgens het Spaanse AS denkt Pogacar eraan om dit jaar deel te nemen.

De Vuelta start op 22 augustus in Monaco en volgens AS is de kans steeds groter dat ook Pogacar dit jaar zijn opwachting maakt. De Sloveen zou dan voor het eerst sinds 2019 deelnemen aan de Spaanse rittenkoers. Hij werd toen derde en won drie ritten.

Geen Québec en Montréal

AS schrijft dat de mogelijkheid van een Vuelta-deelname op tafel ligt. UAE Team Emirates-XRG hield in de seizoensplanning die deze winter werd opgemaakt rekening met de Vuelta.

Als hij deelneemt, zou Pogacar wel snoeien in zijn planning en een andere aanloop plannen naar het WK in Montréal. Hij zou de WorldTour-koersen in Québec en Montréal laten schieten, omdat die samenvallen met het laatste weekend van de Vuelta.

Meteen door naar het WK

Pogacar zou na de Vuelta dan meteen doorvliegen naar Canada voor het WK. Daar mikt hij op een derde opeenvolgende regenboogtrui. Volgens de genoemde bron krijgt dat idee steeds meer vorm.

Lees ook... TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord›

In 2025 stond Pogacar al dicht bij een terugkeer naar de Vuelta, maar hij kwam te vermoeid uit de Tour en besloot een rustpauze in te lassen. De Vuelta-organisatie zal de Sloveen dit jaar alvast met open armen verwelkomen.