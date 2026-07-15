Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

De alleenheerschappij van Tadej Pogacar zint niet iedereen. Hij is uitgefloten door een deel van het publiek: dat heeft de gele trui zelf aangegeven aan de aankomst in Le Lioran.

Pogacar kwam in het flashinterview met deze onthulling voor de dag, na alweer een geslaagde solo. ''Ik wilde de gele trui eren op de Franse nationale feestdag. Bedankt aan alle fans die langs de kant van de weg stonden. Het was een geweldige sfeer. Ook al was er wat boegeroep van sommige fans. Aan al degenen die ons uitfluiten: jullie geven ons meer kracht.''

Ook op de persconferentie gaf hij hen nog eens lik op stuk: volgens Pogacar gooien ze alleen maar olie op het vuur. ''Ik heb zeker haters, en haters gonna hate'', wordt hij geciteerd door In De Leiderstrui. ''Het is altijd zo, al is het in het wielrennen niet zo'n groot ding. In tennis of voetbal is er veel meer boegeroep. In tennis is het natuurlijk 50/50.''

Djokovic het voorbeeld voor Pogacar

Het is niet voor niets dat Pogacar de vergelijking maakt met die sport. Een tennisser is zijn grote voorbeeld. ''Ik denk altijd aan Djokovic, aan wat voor goede mentaliteit hij heeft. Hij heeft denk ik een van de beste carrières daarin, met ook het boegeroep. Als iemand boe roept, dan denk ik altijd aan Djokovic. Het is wat het is'', legt Pogacar zich er bij neer.

Pogacar wil vooral ook het positieve gedrag van wielerfans benadrukken. ''99% van de mensen juicht voor iedereen.'' Hij ziet shirt van verschillende ploegen langs de kant van de weg. ''Het is heel mooi om alle wielerfans te zien. Ik denk dat ze het beste zijn van alle sporten, dus ik denk dat we daar dankbaar voor moeten zijn.''

Pogacar al drie keer gewonnen en triomfantelijk aan de leiding

Lees ook... 'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'›

Of Pogacar nu positief of negatief door de fans bejegend wordt, hij stoomt als een raket door deze Tour de France. Hij zit na tien ritten al aan drie ritzeges in triomfen in Les Angles, Gavarnie-Gèdre en Le Lioran. Bovendien heeft de gele trui in het klassement al een voorsprong van 3'36'' op Jonas Vingegaard.