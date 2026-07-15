Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

Een pak renners in de Tour de France was de afgelopen dagen niet te spreken over hun hotels. Er kwamen verschillende verhalen naar buiten die de wenkbrauwen deden fronsen. Tourbaas Christian Prudhomme reageert op de commotie en probeert de brand te blussen.

We zagen op sociale media onder meer beelden van Uno-X Mobility waarop te zien was hoe de hoeken van hun hotelkamers vol hingen met spinnenwebben. Sommige renners sliepen door de erbarmelijke omstandigheden naar verluidt zelfs buiten. Ook Alpecin-Premier Tech had het niet getroffen en had volgens Adrie van der Poel af te rekenen met kakkerlakken en schimmel onder het bed.

Er zijn niet overal vijfsterrenhotels

UAE Team Emirates-XRG zat op de rustdag dan weer in een hotel zonder airco. Toch geen overbodige luxe in de verzengende hitte die Frankrijk al een tijdje treft. Het zijn maar enkele voorbeelden van hotelklachten die vanuit het peloton naar buiten kwamen. Organisator ASO is verantwoordelijk voor de verdeling van de hotels en ontsnapte niet aan de kritiek.

Tourbaas Christian Prudhomme ging op de Franse radiozender ICI Sport dieper in op het onderwerp. Volgens hem zijn er in bepaalde gebieden van Frankrijk nu eenmaal minder mogelijkheden. "Als we willen dat de koers mooie delen van Frankrijk aandoet en prachtige etappes bevat, betekent dat dat er soms niet overal vijfsterrenhotels zijn", klinkt het.

Prudhomme wil gelijkheid tussen de teams.

De ploegen hun accommodatie zelf laten regelen is volgens hem geen goed idee. Verschillende ploegen - zoals UAE - werken namelijk met een veel groter budget dan anderen. "Wij zijn de enigen die gelijkheid tussen de teams in de Tour kunnen garanderen. Aan het einde van de Tour zullen alle teams hetzelfde aantal hotelsterren hebben", aldus Prudhomme.

Het is een moeilijke kwestie waarover ASO zich zo stilaan zal moeten buigen. Renners geven fysiek alles in de Tour de France en hebben 's nachts meer dan ooit een comfortabele en zorgeloze nachtrust nodig om te herstellen. In hotelkamers zonder airco, maar met kakkerlakken, schimmel en spinnenwebben lijkt dat een moeilijke opdracht. Zeker ook met de hitte die Frankrijk momenteel treft.



