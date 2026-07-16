📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt
Foto: © photonews
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Een van de renners die niet meer verder klimt in de Tour heeft daar wel een heel goede reden voor. Chris Harper was na een valpartij en een operatie genoodzaakt om op te geven. Hij is een deel van zijn duim kwijt.

De 31-jarige Australiër heeft ooit nog voor Jumbo-Visma gereden en maakt sinds dit jaar deel uit van Pinarello Q36.5. Hij is het klimmen nog niet verleerd, dat bewees hij met een zeventiende plaats in de Giro. Als ploegmaat van Tom Pidcock mocht Chris Harper ook meen aar de Tour de France. In de tiende rit met aankomst in Le Lioran liep het mis.

Harper ging onderuit in de afdaling van de Puy Marie, waar ook Pidcock ten val kwam. Bij Harper waren de gevolgen veel groter. In de elfde etappe van Vichy naar Nevers kwam Harper niet meer aan de start. ''Het is in elke wielerwedstrijd rot om te moeten opgeven maar nog meer in de grootste koers van allemaal'', schrijft hij op Instagram.

Harper hoopt dit seizoen nog te koersen

''Bedankt aan de ploeg voor alle steun en fingers crossed voor een snel herstel, zodat ik nog kan koersen in het tweede deel van het seizoen. Een lichtpunt is dat ik denk dat ik nu tien gram lichter weeg.'' Harper sluit zijn boodschap af met de hashtag 'marginal gains'. Daar zijn de wielrenners immers toch altijd naar op zoek.

Het is een grappige woordspeling die pas duidelijk wordt als je naar de tweede foto kijkt die bij deze boodschap hoort; Daarop zien we dat Harper een deel van zijn duim is verloren. We waarschuwen u: het is niet voor gevoelige kijkers. Harper is op de dag van zijn valpartij nog geopereerd aan zijn linkerduim en kon dus niet meer verder koersen.

Harper won vorig jaar nog rit in de Giro

Kopman Pidcock zal voortaan op andere renners een beroep moeten doen om hem bij te staan. Harper heeft nog maar één keer de Tour uitgereden: in 2023 eindigde hij zestiende in het algemeen klassement. Vorig jaar realiseerde hij zijn grootste succes in een grote ronden, toen hij een etappe won in de Giro. 

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