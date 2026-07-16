De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

Jasper Philipsen kwam vlak achter winnaar Waerenskjold over de meet en werd aanvankelijk gedeclasseerd. Dat was een beslissing waar José De Cauwer, Jan Bakelants en Eddy Planckaert niet bij konden en dat lieten ze ook blijken in niet mis te verstane taal.

De Cauwer en Bakelants begonnen aan hun analyse bij Sporza op het moment dat Philipsen officieel gedeclasseerd was. ''Het is de lichtste declassering die ik ooit heb gezien'', stelde Bakelants onomwonden. ''Ik begrijp het niet. Ik ben meestal niet tegen de UCI, maar nu ben ik echt razend kwaad'', hield De Cauwer zich niet in.

Later kwam dan toch het nieuws dat de declassering werd teruggedraaid. ''De VAR moest dit terugroepen. Omdat het nu zo flagrant fout was, zaten wij hier zo te discussiëren.'' Uiteraard kwam deze rollercoaster later ook aan bod in Vive le Vélo. ''Hiervoor kun je geen renner declasseren, dat bestaat niet'', was Planckaert even duidelijk.

'Stoute woorden' van Planckaert over wedstrijdjury

De voormalige groene trui gaf zijn mening op zijn gekende sappige manier. ''Dit is geen gevaarlijke spurt. Als je hiervoor iemand declasseert, moet je alleen nog maar tijdritten organiseren. Dit zijn getrainde mensen. Ik ga stoute woorden uitspreken, maar in die commissie kennen ze het verschil nog niet tussen een koe of een paard.''

Planckaert was dus enorm hard voor de wedstrijdjury en voor de oorspronkelijke beslissing om Philipsen te declasseren. ''Daar moeten toch mensen zitten die er iets van kennen. Alstublieft, dit is gewoon vechten voor uw plaats.'' Planckaert was er dus heilig van overtuigd dat Philipsen helemaal niets verkeerd had gedaan en een declassering dus ook niet aan de orde was.

Alpecin-Premier Tech kan nu bladzijde omslaan

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Die mening was Philipsen uiteraard ook zelf toegedaan. Christoph Roodhooft was achteraf nochtans ook lovend voor de wedstrijdjury vanwege de aangename conversatie en de bereidheid om deze fout terug te draaien. Alpecin-Premier Tech kan nu op zoek naar verder succes en won al een rit met Van der Poel.