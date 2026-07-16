Christoph Roodhooft prijst wedstrijdjury na terugdraaien declassering: ''Het was zo makkelijk geweest''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Christoph Roodhooft prijst wedstrijdjury na terugdraaien declassering: ''Het was zo makkelijk geweest''
Foto: © photonews
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Aan het eind van het verhaal konden Christoph Roodhooft en Alpecin-Premier Tech dan toch lachen. Jasper Philipsen is uiteindelijk niet gedeclasseerd in de rituitslag van de elfde Touretappe met aankomst in Nevers.

Roodhooft heeft de verdienste dat hij niet woedend de wedstrijdjury bezocht heeft na de rit en heeft het slim aangepakt. Zo is er een vorm van wederzijds respect ontstaan en werd de juiste beslissing genomen. ''Ze zijn blij dat we samen hebben kunnen overleggen. Ze hebben de declassering en de gele kaart laten vallen'', meldde Roodhooft bij Sporza.

Het was geen eenvoudige opdracht om alle knopen te ontwarren en het overzicht te behouden over een heel chaotische sprint. ''Het was een hele discussie. Er zouden twee inbreuken op het reglement geweest zijn waar Jasper Philipsen wel bij betrokken was maar waar hij niet rechtstreeks de veroorzaker van was'', aldus Roodhooft.

Roodhooft met lof

Als er al iemand gedeclasseerd moest worden, was het al zeker niet Philipsen. ''Dat kwam in het eerste geval door andere mensen en dat hebben ze juist ingezien.'' Ondanks de saga na de rit en de bijhorende rollercoaster van emoties, heeft Roodhooft juist lof voor de wedstrijdjury. Dat heeft natuurlijk veel met de uitkomst te maken.

''Het was zo makkelijk geweest voor hen om te zeggen dat ze bij hun standpunt blijven, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat is fijn'', besluit Roodhooft. De teammanager van Alpecin-Premier Tech heeft nu de troeven in handen om veel positievere gesprekken met Philipsen te voeren. Mogelijk leidt dit dan toch nog tot een ritzege.

Philipsen in 2024 al eens gedeclasseerd

Lees ook... Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''
Philipsen werd al een keer eerder gedeclasseerd in de Tour, na de zesde etappe in 2024. Toen lag een akkefietje met Wout van Aert aan de basis, die laatste moest zich hierdoor inhouden. Twee jaar geleden bleef de jury wel bij haar beslissing, maar deze keer was er dus wel bereidheid om erop terug te komen. Lees ook de reactie van Philipsen.

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