Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

Het is niet voor het eerst in de Tour-geschiedenis dat het sprintgedrag van Jasper Philipsen ter discussie stond. Nochtans viel hem deze keer niets te verwijten en hij viel dan ook uit de lucht toen hij hoorde dat hij gedeclasseerd was. Een beslissing die later werd teruggedraaid.

''Die declassering was een nieuwe ontgoocheling'', reageert Philipsen in een audioboodschap van Alpecin-Premier Tech. ''Ik wist niet wat er gebeurd was in de sprint.'' Philipsen viel dus uit de lucht en kon niet weten waarom hij juist gedeclasseerd was. Contact tussen hem en een renner van Picnic PostNL bleek er iets mee te maken hebben.

''Maar dat gebeurde omdat de snelheid op dat moment fel gezakt was. De snelheid van de opkomende renners lag veel hoger. Ik heb geen ogen op mijn rug. Ik zie niet wie van achteruit komt. Die declassering was dus ontgoochelend, maar ik ben blij dat nu blijkt dat ik niets bewust heb gedaan of een fout heb begaan'', aldus Philipsen.

Philipsen blij na rechtzetting

''Ik ben blij dat ze dat rechtgezet hebben'', zegt de man die anders veel punten verloren had in het puntenklassement. Hij had zelf ook voor het eerst een goed gevoel in de sprint in deze Tour. ''In de Tour is het volgens mij ongezien dat het hele peloton naar elkaar kijkt en op 400 meter van de finish bijna stopt met trappen.''

FASTEST STAGE EVER! 🔥



Søren Wærenskjold sprints to victory on Stage 11 of the Tour de France as the peloton averages a blistering 50.9 km/h! 😮 pic.twitter.com/KyHhxImcu6 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 15, 2026

Daar maakte Waerenskjold goed gebruik van. ''Het was een bizarre ontknoping. Jammer, want dit voelde als een gemiste kans. Ik heb hard afgezien tijdens de eerste 10 dagen van de Tour. Ik vond mijn beste benen niet, maar nu gaat het duidelijk beter. Dat is een goede zaak, al liggen er wel al veel kansen achter ons. Dat is zonde.''



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Voorlopig enkel ereplaatsen voor Philipsen

Philipsen moet het in deze Tour voorlopig doen met een derde, vierde en twee vijfde plaatsen. Hij is beter gewend, als een man met tien Tourritzeges op zijn palmares. Bovendien is er sinds vorig jaar een sprintkans minder door de Montmartre-klim in de slotrit. De snelle man van Alpecin-Premier Tech moet blijven geloven.