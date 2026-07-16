Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

Van geen enkele wielertopper kunnen we eeuwig genieten. Mads Pedersen, de huidige drager van de groene trui, heeft een beslissing genomen over zijn wielerpensioen.

Dat heeft de renner van Lidl-Trek verkondigd in AftenTour, het programma van de Deense zender TV2. ''Het plan is om na het WK in Kopenhagen in 2029 te stoppen met wielrennen'', gooide Pedersen zijn kaarten op tafel. Zo zou Pedersen er een punt achter kunnen zetten na een groot kampioenschap in eigen land: een mooie manier om afscheid te nemen.

''Ik hoop dat het een groot feest wordt. Voor ons is het een bijzondere plek om je carrière af te sluiten'', aldus de man die zijn land in 2019 goud schonk op het WK. Gevoelsmatig valt zijn standpunt zeker te begrijpen. Vanwaar deze aankondiging op dit moment? ''Er is geen reden om het te verbergen. Anders zou er toch over worden geschreven.''

Pedersen wil niet koersen zonder kans op winst

Niet alleen het gegeven om in eigen land af te zwaaien speelt een rol. De inmiddels 30-jarige Pedersen heeft ook goed nagedacht over zijn rol in het wielrennen. ''Aan alles komt een einde. De dag zal komen dat ik niet meer kan strijden voor overwinningen en dan hoor ik niet meer thuis in het peloton'', aldus de drievoudig winnaar van Gent-Wevelgem.

''Ik zou het enorm moeilijk vinden om van een rol als kopman en iemand die wint te gaan naar iemand die altijd in dienst van anderen rijdt'', is Pedersen eerlijk. Dat lijkt hem een te drastische verandering, waar hij dus liever voor past. Dat betekent dat hij dus 33 zal zijn wanneer hij binnen enkele jaren het wielrennen vaarwel zegt.

Pakt Pedersen ook puntentrui in de Tour?



Pedersen heeft nu al een prachtig palmares bij elkaar gereden. Naast die wereldtitel en die zeges in Gent-Wevelgem won hij etappes in de drie grote ronden. In de Vuelta en de Giro heeft hij ook al de puntentrui mee naar huis genomen. Pedersen is goed op weg om in de Tour de France hetzelfde te kunnen doen.