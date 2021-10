Op naar het WK baanwielrennen: De Ketele voor laatste kampioenschap, ook 11 andere Belgen mee

Het EK is nog maar pas achter de rug en het WK baanwielrennen lonkt al. Met Kenny De Ketele, voor wie het zijn laatste WK zal worden. Uiteraard komen er nog andere Belgische renners en rensters in actie. In totaal zullen ze met twaalf zijn.

De Belgische wielerbond heeft de twaalf namen bekendgemaakt die meegaan naar het WK baanwielrennen. Bij de mannen zijn dat in de eerste plaats de afscheidnemende De Ketele en Robbe Ghys, die samen een duo vormen in de koppelkoers. Ook Tuur Dens, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van Den Bossche, Noah Vandenbranden en Brent Van Mulders mogen zich opmaken voor deelname aan het WK baanwielrennen. Naast deze acht heren komen ook vier Belgische dames in actie. © photonews Nicky Degrendele is de enige die de sprintonderdelen voor haar rekening neemt. Voorts zullen ook Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq Belgian Cycling vertegenwoordigen.