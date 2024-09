Thijs Zonneveld gaat helemaal los: "Kopecky zit keihard te lachen" en "Schandalig van Vollering, schan-da-lig!"

Thijs Zonneveld heeft op X al geschreven dat hij Vollering op een ongelooflijk domme manier vond koersen tijdens het WK voor vrouwen. Het zit de Nederlander duidelijk hoog.

In de podcast In Het Wiel begon Zonneveld met een Engelse vloek. Dat maakte zijn mening meteen meer dan duidelijk. "Ik kan dit niet uitleggen. Tokio was nog erger, maar dit komt dicht in de buurt. Wat Vollering allemaal gedaan heeft, wat SD Worx allemaal gedaan heeft... Ik vind het schandalig, echt schan-da-lig!" Hij bedoelt hiermee dat het wel SD Worx tegen Visma-Lease a Bike leek binnen het Nederlandse team.

"Nederland zat in een ideale situatie een ronde voor het einde, met Markus en Vos vooraan. Het was al vrij bizar dat allerlei Nederlandse rensters achter Markus en Vos aan het rijden waren. Vollering heeft er persoonlijk voor gezorgd dat eerst Markus en daarna Vos, de enige die Kopecky kan kloppen in de sprint, de nek om werd gedraaid."

Zonnveld ziet 'egoistische' Vollering

Volgens Zonneveld heeft Vollering de tegenstand danig onderschat. "Kopecky wint alle vlakke sprints van Vollering. Daar rijd je mee naar de finish. Vollering rijdt in de laatste kilometer op kop en gaat zelfs Roseman-Gannon halen. Dit is een soort combinatie van egoïsme en megalomanie. Ze denkt dat ze zomaar iedereen uit het wiel kan sprinten. Ik heb met stijgende verbazing en frustratie zitten kijken."

Andere Nederlandse rensters zijn mogelijk van een kans op de wereldtitel beroofd, Kopecky lacht ongetwijfeld in haar vuistje. "Hoe wil je hem hebben, als Kopecky zijnde? Kopecky heeft de hele dag met zichzelf geworsteld. Ze had last van de koude, ze werd eraf gereden. Ze krijgt de wereldtitel op een zilveren schaaltje aangereikt."

Kopecky lacht aan het eind

Zonneveld verwijt Vollering ook nog als het ware de sprint te hebben aangetrokken voor Kopecky. "Ik snap dat ze gefrustreerd is omdat SD Worx in bepaalde koersen niet voor haar rijdt en omdat ze de Tour niet heeft gewonnen. Maar je kan niet zo een WK rijden en doen alsof je ploeggenotes niet bestaan. Kopecky hoefde niets te doen en zit keihard te lachen nu."