📷 Thibau Nys reageert kort en krachtig na alweer een teleurstellend resultaat

Het veldritseizoen is begonnen, maar voorlopig zonder uitschieter van Thibau Nys. Ook in Ruddervoorde kwam Nys niet in de buurt van de overwinning.

Thibau Nys wilde dit seizoen zijn sterke start van vorig seizoen herhalen, maar door ziekte in zijn voorbereiding lijkt dat niet te lukken. In Beringen moest Nys vorige week tevreden zijn met een 12de plaats.

"De ziekte is al lang verteerd, maar mijn vorm moet stilaan weer naar een top groeien. Ik heb deze week wel een grote stap gezet, al zal dat zich misschien niet meteen resulteren in een goede uitslag. Maar we zijn op de goede weg", zei Nys vooraf bij Sporza.

Sterk halfuur van Nys in Ruddervoorde

Nys voelt dat hij beter wordt, maar wil nu vooral hardheid en wedstrijdritme opdoen. En dat was merkbaar in Ruddervoorde. Nys draaide een halfuur goed mee vooraan, maar moest dan de rol lossen.

Hij zakte weg en uiteindelijk moest Nys tevreden zijn met een 13de plaats in Ruddervoorde. Op zijn sociale reageerde Nys achteraf kort met "trust the process". De beste Nys zit er dus aan te komen.

Dat is ook wat Paul Herygers vooraf dacht. "Het is net een week te vroeg voor hem. Ik denk dat we hem eerder in Overijse of op de Koppenberg gaan zien." Wat Ruddervoorde betreft had Herygers gelijk, afwachten wat het volgende week wordt.