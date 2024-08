Tegenstander die door Wout van Aert murw gereden wordt pakt uit met prachtige woorden: "Hij kan alles"

Een tegenstander murw rijden en dan mooie woorden in ontvangst nemen: Wout van Aert kan ook dat. Net als zovele andere zaken.

Quentin Pacher kuiste zijn tenen uit om toch maar met Wout van Aert mee te kunnen tot aan de finish in de lastige tiende Vueltarit. Het vat was bij de Fransman dan ook helemaal af aan de aankomst. Van een sprint was zelfs geen sprake: de 32-jarige renner van Groupama-FDJ moest Van Aert in de slotmeters laten gaan.

"Ik sta niet op de foto aan de aankomst, hé", was Pacher er zich van bewust. Zijn eerste reactie sprak boekdelen. "Het was een hele dag volle bak. Hij was sterker, dan moet je hem feliciteren. Ik wilde het nog proberen in de sprint, maar er was geen sprake van enige spanning. Dat is spijtig. Hij is heel moeilijk te verslaan."

Wout van Aert is een echte allrounder

Dat komt volgens Pacher door de enorme veelzijdigheid van Wout van Aert. Dat kwam ook terug in commentaren van de nummer 2 uit de rituitslag die door Cyclingnews werden opgevangen. "Hij is een echte allrounder, hij kan alles. Hij kan klimmen, hij kan sprinten." Tegen die combinatie kon Pacher dus niet op.

Pacher kiest voor de vlucht met Van Aert

Dat was allesbehalve een verrassing. Velen waren ook verrast dat hij onderweg nog zoveel werk opknapte. Hij had er ook voor kunnen kiezen door de verantwoordelijkheid meer bij Van Aert te leggen of zelfs een terugkeer van het peloton te riskeren. "Ik word liever verslagen door Van Aert dan de hele dag in het peloton te zitten."

Een mooie ingesteldheid waarmee Pacher zijn eigen koers opvatte. "Ik heb er dus niet heel erg lang over nagedacht."