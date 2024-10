Na de uithaal van Stuyven: Vermeersch en Hermans eerlijk over hun rol voor Van der Poel op WK gravel

De Belgen konden op het WK gravel Mathieu van der Poel niet van de wereldtitel houden. Stuvyen was het niet eens met de tactiek van de Belgen, Hermans en Vermeersch weerleggen dat.

Met Florian en Gianni Vermeersch, Jasper Stuyven en Quinten Hermans zaten de Belgen dus met vier in een groep van zeven die om de wereldtitel vocht. Maar van samenwerking tussen de Belgen was niet veel sprake.

Gianni Vermeersch en Quinten Hermans reden vooral in dienst van Nederlander Mathieu van der Poel. Zij rijden de rest van het jaar samen bij Alpecin-Deceuninck en werkten dus voor hun kopman. Jasper Stuyven maakte zich daar boos over.

Hermans en Vermeersch eerlijk over tactiek van Alpecin

Quinten Hermans, die naar brons sprintte, gaf achteraf ook eerlijk toe dat ze vooral aan de belangen van Alpecin-Deceuninck dachten. "Het plan was om samen te rijden met het team", zei hij bij Sporza.

Ook Gianni Vermeersch stak dat niet weg. "Het is altijd beter als iemand van Alpecin wint." Volgens Vermeersch was het niet aan hem en Hermans om het gat op Van der Poel en Florian Vermeersch dicht te rijden.

"We hebben altijd geprobeerd om een beetje rond te draaien. Ik had zelf graag gewonnen. Uiteindelijk proberen we allemaal voor de titel te gaan. Ik denk niet dat het echt een probleem was", besloot Gianni Vermeersch nog.