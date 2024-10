Eddy Merckx stelt orde op zaken na uitspraak over Tadej Pogacar: "Ik ben de beste"

Tadej Pogacar kroonde zich in Zürich tot wereldkampioen op een fantastische manier. Eddy Merckx was onder de indruk, maar toch vindt hij dat zichzelf nog altijd de beste.

Vijf eindzeges in de Tour en de Giro, een keer de Vuelta, zeven keer in Milaan-Sanremo, vijf keer Luik-Bastenaken-Luik, drie keer Parijs-Roubaix, twee keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer het WK op de weg.

Met dat palmares, dat nog veel meer zeges telt, wordt Eddy Merckx nog altijd als de beste renner ooit beschouwd. Afgelopen zondag was Merckx onder de indruk van Pogacar op het WK en noemde de Sloveen bij L'Equipe beter dan zichzelf.

Merckx vindt zich beter dan Pogacar

Al lijkt dat toch niet helemaal te kloppen. "Ik verwees naar wat hij deed op het WK, op dat specifieke parcours. Het was ongelooflijk, en ik zei het precies zoals ik dacht, maar nee, ik denk niet dat Pogacar beter is dan Eddy Merckx", zegt hij bij Revelo.

"Hij heeft slechts drie keer de Tour gewonnen. Pogacar is nog niet beter. Hij heeft nog een lange weg te gaan om beter te worden dan Eddy Merckx", stelt Merckx onomwonden. "Ik denk dat het niet al te bescheiden is om het zelf te zeggen, maar ik doe het toch: ik ben de beste."

Merckx stelt dat hij van januari tot december wedstrijden reed. "Ik had 190 koersdagen in een seizoen, nu zijn dat er 80. Pogacar doet een beetje van alles, dat is waar, maar weinigen doen wat wij deden, de klassiekers, de monumenten en de grote rondes. Ik denk dat er geen vergelijking mogelijk is."