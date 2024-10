Niels Albert onthult wat Kamp zei tegen Iserbyt: "Mag de UCI ook niet laten passeren"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De schorsing die Eli Iserbyt kreeg na zijn incident met Ryan Kamp blijft de gemoederen bedaren. Al zou ook de Nederlander niet onschuldig zijn volgens Niels Albert.

Een schorsing van drie crossen en een boete van 2500 Zwitserse frank. Dat is de bijkomende straf die Eli Iserbyt zaterdagochtend kreeg van de UCI na het incident met Ryan Kamp in Beringen een week eerder.

Iserbyt ging na een val op de fiets van Kamp staan en stampte ook op zijn achterwiel en derailleur. Dat had Iserbyt niet mogen doen volgens Niels Albert, maar hij denkt dat er iets aan vooraf is gegaan. En dat het een reactie was van Iserbyt.

Wat zei Kamp tegen Iserbyt?

"Ik heb horen zeggen - maar horen zeggen is vaak gelijk aan horen liegen - dat Kamp een opmerking over zijn gestalte heeft gemaakt. Woorden die echt niet oké zijn", zegt Albert bij Het Laatste Nieuws.

Iserbyt zei zelf over "vuile" woorden, Mettepenningen beschreef het als "woorden die ongepast zijn, die persoonlijk zijn, en die niet horen in sport op topniveau". "Ik vind dat de UCI dát ook niet mag laten passeren", stelt Albert.

Schelden, beledigen en iemand zodanig kwetsen is ook een grens overschrijden voor Albert. Die kan van het verhaal mag de UCI voor Albert ook onderzocht wordden, al zal dat niet makkelijk te bewijzen zijn.