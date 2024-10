Veel kritiek in Nederland nadat Mathieu van der Poel prijs wint: "Volkomen belachelijk"

Mathieu van der Poel kreeg in Nederland de Trofee voor Wielrenner van het Jaar en niet baanwielrenner Harrie Lavreysen. In Nederland komt daar dan ook veel kritiek op.

Voor de vierde keer werd Mathieu van der Poel verkozen tot Wielrenner van het Jaar in Nederland. Hij won dit jaar onder meer de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Van der Poel werd ook derde op het WK in Zürich en kroonde zich tot wereldkampioen gravel.

Baanwielrenner Harrie Lavreysen bleef dus met lege handen achter, ook al won hij dit jaar op het EK en Olympische Spelen goud in de teamsprint, sprint en keirin. Op het WK won hij goud in de teamsprint, de kilometer tijdrit en de sprint.

"Ik wil benadrukken dat mijn respect voor Harrie groot is. Wie drie keer goud pakt op de Spelen, had hier absoluut niet misstaan met deze Trofee", zei Van der Poel in een reactie. Dat vinden ze ook in Nederland.

Lavreysen boven Van der Poel?

"Je zou je toch bijna afvragen wat Lavreysen in een jaar nog meer moet doen", schreef iemand op sociale media. Enkel in het keirin haalde Lavreysen verrassend de finale niet op het WK, maar hij pakte dus wel negen gouden medailles.

"Hoeveel goud er (olympisch) ook wordt gehaald, niemand in de conservatieve wielerwereld neemt de baansport echt serieus. Volkomen belachelijke beslissing, vind ik. Lavreysen had deze eer moeten krijgen", schrijft iemand nog.

Lavreysen kan wel nog altijd Sportman van het Jaar worden in Nederland, hoewel hij dus geen Wielrenner van het Jaar werd. Mathieu van der Poel won vorig jaar de prijs van Sportman van het Jaar.

Eens. Wordt grappig als hij zo meteen wel Sportman van het Jaar is, maar niet Wielrenner van het Jaar. Dat zal je standpunt benadrukken — Frans de Vries (@devriesfrans) October 22, 2024

Je zou je toch bijna afvragen wat Lavreysen in een jaar nog meer moet doen😬 — Jenn (@Jendewitte91) October 21, 2024

Doekje voor het bloeden voor Lavreysen. Drie keer Olympisch goud en nog geen wielrenner van het jaar in Nederland. 👇 https://t.co/8hb997SbUk — Jan Lauwers 🇧🇪 🌈 (@JanLauwers5) October 22, 2024