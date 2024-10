Thibau Nys geeft zijn mening over de schorsing van drie crossen van Eli Iserbyt

Geen Eli Iserbyt in het veld afgelopen weekend door zijn schorsing. Thibau Nys wist niet echt goed wat hij er van moest vinden.

Zaterdagochtend, slechts enkele uren voor de cross in Essen, kregen Pauwels Sauzen-Bingoal en Eli Iserbyt het nieuws van de UCI dat Iserbyt voor drie crossen geschorst was na het incident met Ryan Kamp in Beringen.

Geen cross in Essen dus voor Iserbyt, maar ook afgelopen zondag in Ruddervoorde en zaterdag in het Nederlandse Heerderstrand mag Iserbyt niet crossen. Zondag in Overijse zal Iserbyt er wel weer bij zijn.

In veldritland werd er gemengd gereageerd op de schorsing van Iserbyt. Voor Paul Herygers was de schorsing van Iserbyt moeilijk te aanvaarden, Bart Wellens vond dan weer dat het statement van de UCI wel terecht was.

Nys over schorsing van Iserbyt

Ook Thibau Nys wist niet echt wat hij ervan moest vinden. "Ik heb er niet echt lang bij stil gestaan en ik weet ook niet of ik er echt een uitgesproken mening over heb", zei hij afgelopen zondag bij Sporza.

"Het is dubbel. Zo'n dingen doe je niet, maar om er dan drie wedstrijden uit te vliegen, ik weet niet of dat een juiste of rechtvaardige straf is. Ik vind het jammer dat hij er in Ruddervoorde niet bij is", zei Nys nog.