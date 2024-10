Johan Bruyneel stelt zich hele grote vragen over tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard

Dit jaar is het Jonas Vingegaard niet gelukt de Tour te winnen, wat hij wel al twee keer eerder deed. Sinds de Tour hebben we nog weinig van hem gehoord. Johan Bruyneel vindt dat vreemd.

"Ja, hij is opnieuw vader geworden, maar dat is niet echt een reden om je seizoen te beëindigen", kaart Bruyneel het skippen van het najaar door Vingegaard aan in The Move. "Hij heeft wel nog de Ronde van Polen gereden en heeft die wedstrijd ook gewonnen. Hij is een sterke renner. Hij heeft geen enkele etappe gewonnen, maar wel het eindklassement."

Die laatste wedstrijddag in Polen dateert van 18 augustus. Daarna kwam Vingegaard niet meer in actie. "Hij heeft zijn seizoen vroegtijdig beëindigd. Hij heeft het hele seizoen helemaal niet veel gekoerst. Ik weet niet waarom hij in het najaar niet meer heeft gekoerst. Gewoon om actief te blijven, gemotiveerd te blijven en doelen te stellen, zou ik dat doen."

Bruyneel wil niet te kritisch zijn

Bruyneel plaatst er vraagtekens bij, maar wil er ook niet te ver in gaan. "Hij en zijn team weten beter waar ze mee bezig zijn. Ik wil geen kritiek geven, maar ik vind het zo een heel lange periode zonder te koersen. Niet enkel vanuit een fysiek standpunt, maar je wil ook referentiepunten. Je wil weten waar je staat ten opzichte van je rivalen."

In elk geval staat hij niet meer helemaal bovenaan aan wat de ronderenners betreft. Een jaar geleden zag dat er nog helemaal anders uit. "Na de edities van de Tour de France in 2022 en 2023, dachten we dat Pogacar Vingegaard niet meer kon verslaan. En Pogacar komt een jaar later terug en blaast iedereen weg. Vingegaard had natuurlijk dat zware ongeval."

Zelfs beste Vingegaard kon deze Pogacar niet kloppen

Die valpartij in het Baskenland was uiteraard ook een belangrijke reden waarom Vingegaard dit jaar zo weinig wedstrijden reed. "Ik ben wel geneigd te zeggen dat zelfs de Vingegaard van 2023 de Pogacar van 2024 niet had geklopt."