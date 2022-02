Eli Iserbyt kiest voor andere zomer dan hij gewoon was: "Wil me daarin ontdekken"

Eli Iserbyt wil zich op het volgende veldritseizoen anders voorbereiden dan hij de voorbije jaren deed.

Normaal gaat de focus na het crossseizoen naar een programma op de weg. Eli Iserbyt liet echter weten dat hij ook voor de mountainbike kiest.

“Als continentale ploeg blijft het moeilijk om koersen op te nemen in het wegprogramma. Elke zomer is hetzelfde met de Baloise Belgium Tour bijvoorbeeld. Als je altijd dezelfde rondes rijdt, ben je niet meer gemotiveerd. Het is ideaal om iets nieuws te ontdekken”, zegt Iserbyt aan Sporza.

Iserbyt mikt op een wereldbekermanche. “Op welk niveau ik zal kunnen rijden, weet ik niet. Het zal zoeken zijn. Het is de bedoeling om een wereldbekermanche te rijden en te kijken hoe het daar zit. Ik heb geen ervaring en in de afdaling ben ik een leek. Alles zal ik moeten bijschaven, maar ik wil me daar in ontdekken en zo net iets meer doen.”

Het mountainbiken wordt net als het koersen op de weg gedaan in functie van de cross. “We nemen het er in de planning bij om mijn techniek, die soms niet super is, bij te schaven”, besluit Iserbyt.