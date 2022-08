Tom Pidcock na Europese titel mountainbike: "Wou het mezelf moeilijk maken"

Tom Pidcock werd in München Europees kampioen mountainbike maar reed er eigenlijk rond met een hoger doel. En dat doel maakt deel uit van een drieluik.

Dat drieluik is om in drie disciplines de wereldtitel te behalen in hetzelfde jaar. De eerste wereldtitel heeft hij al binnen. Pidcock werd in januari in het Amerikaanse Fayetteville al wereldkampioen veldrijden.

Het volgende doel is het wereldkampioenschap mountainbike in het Franse Les Gets. Het EK mountainbike reed hij eigenlijk als voorbereiding op dat dat WK. "Het idee was om het mezelf een beetje moeilijk te maken, want volgende week is het grote doel. Het was dus een goede dag en het was super leuk racen voor dit fantastische publiek."

Na het WK mountainbike kruipt Pidcock weer op zijn wegfiets om aan het derde deel van zijn drieluik te beginnen: wereldkampioen op de weg worden. Die voorbereiding doet hij in eigen land met de Tour of Britain begin september, om dan naar Australië af te reizen voor het WK.