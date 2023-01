Lotte Kopecky domineert op BK baanwielrennen met drie extra titels, ook titels voor Hesters en Dens

Lotte Kopecky heeft haar kast met nationale titels op de baan nog wat uitgebreid.

Lotte Kopecky heeft in Gent nog eens drie extra Belgische titels gepakt. Zaterdag was ze al de beste in het omnium voor Katrijn De Clercq en Shari Bossuyt. Zondag was Kopecky ook de beste in de afvalling voor De Clercq en de 18-jarige Hélène Hesters.

Ook in de ploegkoers was Kopecky samen met Bossuyt de beste. Het duo Katrijn De Clercq/Sara Maes pakte zilver, Marith Vanhove en Hélène Hesters pakten brons. Begin januari werd Kopecky al Belgisch kampioene in de puntenkoers en de individuele achtervolging.

Nicky Degrendele (sprint en keirin), Jules Hesters (afvallingskoers) en Tuur Dens (omnium) pakten ook Belgische titels. Hesters en Dens pakten ook goud in de ploegkoers. Van 8 tot en met 12 februari trekken de baanwielrenners naar Grenchen voor het EK.