Lotte Kopecky legt de vinger op de wonde na mislopen van tweede medaille en haalt ergens ook opgelucht adem

Het is geen tweede medaille geworden voor Lotte Kopecky. Ze legt de vinger op de wonde en weet waarom die er niet gekomen is. Dat ze dan toch dat brons uit de wegrit heeft, verzacht de pijn.

Kopecky begon aan het omnium met de hoop op een medaille en gaf het na een moeilijke start zeker nog niet op. "Ik panikeerde niet na de scratch, want ik heb al zo vaak moeten terugboksen uit die positie", haalde ze aan in een eerste reactie bij Sporza. "Ik weet dat het dan nog kan goedkomen." Het was op naar de andere nummers.

"Ik reed een redelijk oké afvalling en dan was het net niet in de puntenkoers. In de temporace had ik een heel goed gevoel en in de afvalling moest ik voluit gaan om er niet uit te gaan in de eerste sprint. Daar heb ik op mijn adem getrapt. Het was heel moeilijk om daarvan te herstellen", moest Kopecky dan al enorm diep gaan.

Kopecky probeert nog alles in puntenkoers

"Ik besloot dan om op safe te spelen en redelijk lang op kop te rijden. Die afvalling heeft mij redelijk veel krachten gekost, maar voor de puntenkoers was er nog niets verloren. Ik had ook niets meer te verliezen." De finale conclusie is klaar en duidelijk. "Ik heb nog alles geprobeerd om het goed te maken, maar het is niet gelukt."

Zo eindigde Kopecky op de vierde plaats, de meest ondankbare plek. Gelukkig had ze al dat brons uit de wegrit, anders was het nog veel erger voor haar. "In de drie disciplines die ik afwerkte, had ik een kans op een medaille. Ik ben toch blij dat ik de bronzen medaille heb gepakt in de wegrit en ik niet met lege handen naar huis ga."

Kopecky gaat nu batterijen opladen

Lotte Kopecky zal na een lange en intensieve periode nu even de batterijen opladen. Wellicht om nadien weer op te bouwen richting het WK.