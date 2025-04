Cancellara klaar en duidelijk over motortje in Ronde van Vlaanderen: "Of ik die geruchten niet beu ben?"



Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram! Fabian Cancellara won in 2010 voor het eerst de Ronde van Vlaanderen. Of de Zwitser toen een motortje gebruikte, is tot op de dag van vandaag nog altijd niet uitgeklaard. Op de Muur van Geraardsbergen reed Fabian Cancellara in 2010 weg van Tom Boonen. De Zwitser won met meer dan een minuut voorsprong op Boonen, maar al snel kwamen er vragen over de fiets van Cancellara. Op de Muur van Geraardsbergen lijkt Cancellara op een knopje te duwen op zijn fiets. Wat de geruchten nog deed aanzwengelen is dat de fiets van Cancellara enkele dagen na de Ronde van Vlaanderen verdween. Gebruikte Cancellara motortje in Ronde van Vlaanderen? Tom Boonen sprak zich eind vorig jaar nog eens uit over het mogelijke gebruik van een motortje door Cancellara. Zelf heeft Cancellara altijd ontkent en dat doet hij ook tot op de dag van vandaag. "Of ik die geruchten niet beu ben? Ik voel me vooral slecht voor al die mensen die zulke verhalen verzinnen. Vandaag kan ik daarmee lachen", zegt Cancellara in Vive le Vélo, Leve de Ronde. "Ik hoef niet zo laag te gaan. Ik hoef niets meer te bewijzen. De resultaten hebben getoond wie ik ben en wie ik was als renner. Ciao, miauw!", besluit de Zwitser nog. Hij blijft 15 jaar later dus ontkennen.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur