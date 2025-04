Waarom Van Aert niet brak tijdens de Ronde van Vlaanderen: trainer onthult zijn nieuwe aanpak

Wout van Aert was bijzonder sterk tijdens de finale van de Ronde van Vlaanderen. Hij boog enkele keren, maar brak nooit helemaal. En dat was ook de bedoeling van Visma-Lease a Bike.

Het was al een heel andere Wout van Aert dan tien dagen eerder in de E3 Saxo Classic tijdens de Ronde van Vlaanderen. Nu zat hij wel goed mee vooraan en kleurde hij mee de finale, maar dat werd niet beloond met een podiumplaats.

Toch waren ze bij Visma-Lease a Bike tevreden over de prestatie van Van Aert in de Ronde van Vlaanderen. "Wout steeds beter leek te worden naarmate de koers vorderde", zei zijn trainer Mathieu Heijboer bij Het Nieuwsblad.

Van Aert moest op de Koppenberg, op 45 kilometer van de streep, snel passen. Maar op de derde beklimming van de Oude Kwaremont, op 19 kilometer van de streep, was Van Aert na Pogacar de beste man in koers.

Andere aanpak van Van Aert

Breken deed Van Aert nooit helemaal en dat is geen toeval volgens Heijboer. "Dat is iets waar we specifiek aan gewerkt hebben. We hebben in zijn trainingen veranderingen doorgevoerd om zijn uithoudingsvermogen te verbeteren."

Daardoor is er minder aan de explosiviteit van Van Aert gewerkt, maar zou hij wel sterker moeten zijn ver boven de 200 kilometer. Alleen maar goede voortekenen voor Parijs-Roubaix van zondag?