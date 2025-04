De harde realiteit voor Van Aert? Bakelants ziet maar één manier om Parijs-Roubaix te winnen

Wout van Aert heeft zich door zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen opgeworpen als één van de favorieten voor Parijs-Roubaix. Jan Bakelants vreest echter dat Van Aert maar op één manier zal kunnen winnen.

In de sprint om de tweede plaats moest Wout van Aert zijn meerdere erkennen in Mads Pedersen en Mathieu van der Poel. Net als in Dwars door Vlaanderen overtuigde de sprint van Van Aert allerminst in de Ronde van Vlaanderen.

Volgens zijn trainer Mathieu Heijboer is er tijdens de hoogtestage op Tenerife dan ook minder gewerkt op explosiviteit, maar wel meer op uithouding. Daarom ging Van Aert ook niet stuk in de finale van de Ronde van Vlaanderen.

Moet Van Aert solo naar Roubaix?

Jan Bakelants denkt dat Van Aert veel moed zal putten uit zijn prestatie. Zeker omdat Parijs-Roubaix meer weggelegd is voor taaie renners, minder voor explosieve. "Na wat ik zondag gezien heb, is hij meer dan klaar voor Parijs-Roubaix", zegt hij bij HLN.

Toch ziet Bakelants maar één manier waarop Van Aert zondag Parijs-Roubaix kan winnen. "Hij zal pas zegezeker zijn als hij alleen de piste kan opdraaien. Z’n sprint is geen uitgesproken wapen meer."

Al die andere topfavorieten voor Parijs-Roubaix kunnen namelijk ook rekenen op een sterke sprint. Van der Poel, Pedersen, Pogacar, Philipsen en ook Ganna. Winnen wordt dus niet makkelijk voor Van Aert in Parijs-Roubaix.