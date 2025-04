Grote zorgen om Mathieu van der Poel na valpartij? Signalen na zijn valpartij zijn niet goed

Geen vierde zege voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen, hij moest tevreden zijn met plek drie. Onder meer een valpartij gooide roet in het eten van de Nederlander.

Op zo'n 125 kilometer van de streep ging het mis voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. De drievoudige winnaar werd meegesleurd in een valpartij van een renner van EF Education-EasyPost.

Van der Poel keerde relatief snel terug in het peloton, maar deed dat wel met een grimas op zijn gezicht. Achteraf werd ook duidelijk dat Van der Poel wel degelijk last had van die valpartij en dat die hem ook parten speelde.

Schouder Van der Poel baart zorgen

Dat vertelde ook ploegmaat Gianni Vermeersch. "Mathieu zei zelf dat hij last had van zijn schouder. Dat dat impact heeft gehad, is logisch. Ik vrees ervoor dat dat wel een paar procentjes gekost heeft", zei hij bij In de Leiderstrui.

"Die valpartij kan een veel grotere impact hebben gehad, maar dat weet je maandag en dinsdag pas", zei vader Adrie van der Poel. "Vallen wordt onderschat. Je gaat toch met zestig per uur tegen de grond."

Vraag is of de schouder van Mathieu van der Poel helemaal in orde zal raken voor Parijs-Roubaix van zondag. De Nederlander jaagt dan op een derde zege op rij in de Hel van het Noorden.