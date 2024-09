José De Cauwer vindt het ongelofelijk oneerlijk voor Ewoud Vromant, renner komt zelf met reactie

Ewoud Vromant heeft op de Paralympische Spelen zilver gepakt op de 3000 meter. Al was er achteraf veel te doen over zijn tegenstander.

Vromant moest het in de finale van de 3000 meter opnemen tegen de Fransman Leauté. Vromant heeft enkel zijn linkerbeen, terwijl zijn tegenstander over beide benen beschikt.

Er kwamen heel veel reacties op dat feit. Ook José De Cauwer reageerde tijdens de live-uitzending van de Vuelta op die oneerlijke strijd.

“Leauté kan vanaf de start snel vertrekken, terwijl Ewoud zichzelf in evenwicht moet houden. Hij moet de power uit één been en vooral de rug laten komen. Daar heb ik toch wat problemen mee”, klonk het bij Sporza.

Vromant kwam samen in ‘Een dag in Parijs’ op VRT zelf met de nodige uitleg. “Het is misschien niet zichtbaar van buitenaf, maar zijn beperking is wel degelijk gelijkwaardig aan die van mij”, vertelde de atleet.

“Hij kan vanaf de start dan wel rechtstaan en zijn beide benen gebruiken, maar in principe heb ik meer voordeel eens ik op snelheid ben. Al is hij natuurlijk ook vooral gewoon een getalenteerde renner.”

Een internationaal panel van specialisten bepaalt in welke klasse atleten zitten en dat aan de hand van een reeks strenge testen. Geen enkele beperking is natuurlijk hetzelfde.

“In elke paralympische sport zijn er vaak nog verschillen binnen een klasse. Elke atleet heeft zijn eigen medisch dossier, dat zeer aandachtig bekeken wordt. Er zijn soms wel momenten waarop je twijfelt, maar je moet gewoon vertrouwen op het classificatie-team.”