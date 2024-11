Eén of twee Belgische triomfators? Gent krijgt antwoord, maar winnaars duiden andere held aan: "Hebben geprofiteerd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De krans om hun hals spreekt boekdelen: de winnaars van de Zesdaagse van Gent zijn gekend. Dat zijn Benjamin Thomas en Fabio Van den Bossche geworden.

In de loop van de slotdag hadden Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, die het grootste gedeelte van deze Zesdaagse van Gent op kop stonden, de leiding weer kunnen heroveren dankzij het pakken van een bonusronde. Dan moest de afsluitende ploegkoers nog wel komen. Het werd een beklijvend nummer, een waardige climax.

Het moest al raar lopen moesten De Vylder en Ghys het qua punten moeten afleggen ten opzichte van de andere koppels. Het was dus enkel kwestie om geen ronden meer toe te staan. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het daarom nog niet. Jules Hesters, die samen met de Nieuw-Zeelander Aaron Gate een koppel vormde, had de winst ook nog niet opgegeven.

Jules Hesters de cruciale factor

Dat was een cruciale factor. Onder impuls van een enthousiast thuispubliek bleef de Gentenaar Hesters volop druk zetten. Het was aan De Vylder en Ghys om het elke keer op te lossen. Ze konden wel hopen dat Thomas en Van den Bossche ook een handje zouden toesteken, maar dat gebeurde natuurlijk niet. Vooral de Fransman toonde zich erg koelbloedig.

Dat rendeerde. Toen De Vylder en Ghys Hesters weer tot de orde hadden geroepen, kon Thomas zijn slag slaan. Deze keer hadden de twee Belgen geen antwoord meer in huis. Thomas en Van den Bossche zetten De Vylder en Ghys alsnog op een ronde en haalden zo met hun 338 punten alsnog de zege binnen. Ondanks de 370 punten van De Vylder en Ghys.

Eerlijke winnaars in Zesdaagse van Gent

"Jules Hesters reed een heroïsche ploegkoers en zette veel druk op de leiders. Daar hebben wij van geprofiteerd", gaf Thomas bij Sporza eerlijk toe. Van den Bossche, wegrenner bij Alpecin-Deceuninck, betuigde nog eens zijn liefde voor het baanwielrennen. "De piste blijft speciaal en ik zal dit onderdeel blijven doen."